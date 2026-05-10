Người đàn ông chết não hiến đa tạng cứu sống nhiều người

Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một ca đại phẫu lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Người hiến tạng là anh Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Anh Tùng không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dù đã được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa.

Trước khi qua đời, anh Tùng là lao động chính trong gia đình có 3 con nhỏ và là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Máu hiếm Quảng Ninh, từng nhiều lần hiến máu cứu người.

Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để tiếp nối hành trình thiện nguyện, trao cơ hội sống cho những người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch lấy và ghép tạng.

Cuộc đại phẫu có sự tham gia của gần 100 y, bác sỹ.

Các tạng hiến được điều phối như sau: Trái tim được vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim rất nặng (chức năng co bóp chỉ còn 10%) tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai thận được thực hiện ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Hai lá gan được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hai giác mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.

Đây là trường hợp hiến tạng thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là lần thứ 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của anh Tùng và gia đình.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cứu sống nhiều người mà còn khẳng định tay nghề của đội ngũ y bác sỹ địa phương, tạo tiền đề để bệnh viện hướng tới thực hiện ghép các tạng khác như giác mạc, gan và tim trong tương lai.

Nghĩa cử của anh Nguyễn Thanh Tùng một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần "cho đi là còn mãi" trong cộng đồng./.

