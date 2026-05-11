Bác sỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu

Ngày 11/5, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết hiện đang nỗ lực điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi (Lai Châu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Từ những nốt phỏng nước thủy đậu thông thường, bệnh đã diễn tiến nhanh chóng thành suy hô hấp nặng và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.

Trẻ khởi phát bệnh khoảng 6 ngày trước khi nhập viện với triệu chứng sốt cao liên tục và xuất hiện ban phỏng nước toàn thân.

Dù đã được điều trị tại cơ sở y tế địa phương 2 ngày, tình trạng của trẻ không thuyên giảm mà càng trầm trọng hơn: các nốt phỏng dày đặc, xuất huyết, chảy máu, kèm theo dấu hiệu suy hô hấp khởi phát.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi đã có suy hô hấp và được hỗ trợ thở oxy. Tuy nhiên, diễn biến lâm sàng thay đổi rất nhanh.

Chỉ sau khoảng 2 giờ nhập viện, tình trạng suy hô hấp tăng lên, trẻ không còn đáp ứng với thở oxy thông thường và phải chuyển sang thở máy không xâm nhập.

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, trẻ kích thích nhiều, thở nhanh, SpO₂ tụt, ứ đọng đờm dãi, buộc các bác sỹ phải đặt nội khí quản và chuyển sang thở máy xâm nhập. Như vậy, chỉ trong chưa đầy nửa ngày, từ một bệnh nhi thủy đậu có suy hô hấp, trẻ đã tiến triển đến tình trạng suy hô hấp nặng phải thở máy.

Bác sỹ Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng, không chỉ suy hô hấp mà còn có xuất huyết nhiều vị trí như xuất huyết trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa, kèm rối loạn đông máu nặng và mất máu nhanh.

Các xét nghiệm ghi nhận tình trạng viêm rất nặng (trong đó chỉ số Procalcitonin tăng trên 100, trong khi bình thường dưới 0,05). Kết quả cấy máu xác định tác nhân phế cầu, cho thấy trẻ đã bị nhiễm khuẩn huyết nặng trên nền thủy đậu.

Sau 2 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus và kháng sinh liều cao, tình trạng chảy máu bước đầu được kiểm soát, các chỉ số đông máu dần cải thiện, chỉ số viêm có xu hướng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn sốt cao liên tục và tình trạng bệnh vẫn được đánh giá rất nặng.

Đến ngày thứ 4, trẻ tiếp tục sốt cao, các chỉ số viêm tăng trở lại, cho thấy diễn biến bệnh còn phức tạp và cần tiếp tục theo dõi, điều trị sát.



Bác sỹ Nguyễn Thành Lê nhấn mạnh, nhiều người vẫn cho rằng thủy đậu chỉ là bệnh ngoài da với vài nốt phỏng nước đơn giản. Tuy nhiên, nếu các tổn thương da không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập gây bội nhiễm dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, rối loạn đông máu và suy hô hấp nặng.

Trong trường hợp này, thủy đậu diễn biến nặng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết do phế cầu, khiến tình trạng của trẻ trở nên nguy kịch.

Bác sỹ Nguyễn Thành Lê khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện sốt, nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kháng virus kịp thời.

Việc chăm sóc da đúng cách, giữ vệ sinh các nốt phỏng, tránh gãi, tránh làm vỡ tổn thương là rất quan trọng để hạn chế bội nhiễm.

Ngoài ra, thủy đậu là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Trẻ nên được tiêm vaccine thủy đậu từ 12 tháng tuổi để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nặng./.

