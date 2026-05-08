Nhiều y, bác sỹ trung tâm y tế kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Ngày 8/5, thông tin từ Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết nhiều y, bác sỹ của đơn vị này vừa kịp thời hiến máu cứu thai phụ qua cơn nguy kịch do sốc mất máu nghi bị vỡ tử cung.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 15 ngày 8/5, Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tiếp nhận bệnh nhân Và Thị L, 22 tuổi, trong tình trạng đau bụng dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp, da xanh tái, nguy cơ sốc mất máu nặng.

Qua thăm khám và hội chẩn khẩn cấp, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu nghi do vỡ tử cung khi mang thai khoảng 5 tháng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, nhưng nguồn máu dự trữ tại Trung tâm Y tế Tuần Giáo không đáp ứng đủ, ngay lập tức, nhiều cán bộ, y, bác sỹ của trung tâm đã nhanh chóng làm thủ tục hiến máu khẩn cấp để truyền cho bệnh nhân, giành giật sự sống trong “thời gian vàng.”

Với tinh thần trách nhiệm “lương y như từ mẫu,” sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình, các cán bộ y, bác sỹ Trung tâm Y tế Tuần Giáo không chỉ kịp thời cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc nơi vùng cao Điện Biên./.

