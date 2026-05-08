Vụ ngộ độc tại Quảng Trị: Phát hiện vi khuẩn trong các mẫu bệnh phẩm, thực phẩm

Tối 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông tin đã có kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về các mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập.

Theo công văn số 755/IPN-ATTP của Viện Pasteur Nha Trang ngày 8/5 về việc thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến ngộ độc thực phẩm cho thấy, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và 4 mẫu thực phẩm; đồng thời phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm.

Cụ thể, Salmonella spp là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày.

Người nhiễm vi khuẩn Salmonella thường có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, Bacillus cereus là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong các thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Vi khuẩn này có thể sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp.

Cũng trong ngày 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 1215/KSBT-XN về việc thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị tới Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, Trạm y tế xã Tân Lập để phục vụ cho quá trình điều tra và kết luận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại địa phương.

Qua đó, có hướng xử lý và khuyến cáo đến người dân nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Như tin đã đưa, từ 6 giờ 30 phút ngày 29/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận liên tiếp số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước.

Qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn tại một cơ sở bánh mỳ ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập) trong khoảng thời gian từ ngày 28-29/4.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã làm việc, thu thập các mẫu thực phẩm liên quan; đồng thời đề nghị chủ cơ sở bánh mỳ trên tạm ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới.../.

