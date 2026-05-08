Gia tăng nhu cầu tiêm vaccine sau ca tử vong do viêm não mô cầu

Những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó một bệnh nhi tử vong. Với tâm lý lo ngại trước căn bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao đã khiến nhiều gia đình chủ động đi tiêm phòng.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở tiêm chủng, lượng người đến đăng ký tiêm vaccine não mô cầu tăng gấp nhiều lần so với trước. Tại Phòng tiêm chủng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (phường Tân An), trung bình mỗi ngày, có từ 40-50 trường hợp tiêm, tăng khoảng 3-4 lần so với thời điểm chưa xuất hiện ca bệnh trên địa bàn.

Chị Nguyễn Diệp Khanh (xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chị đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, chị về thăm gia đình đúng vào thời điểm địa phương có ca bệnh. Lo lắng nên chị đã chủ động đưa con gái 3,5 tháng tuổi đi tiêm phòng.

Bác sỹ Vũ Thị Diệu Hương, Khoa Nhi cho biết, trước đây, đối tượng tiêm chủ yếu là trẻ em song hiện nay cả người lớn cũng chủ động tiêm phòng. Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, nhu cầu tiêm vaccine tăng nhanh. Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng vaccine khan hiếm, tuy nhiên, bệnh viện cố gắng bổ sung nguồn vaccine, đáp ứng nhu cầu người dân, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Tương tự, tại Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (phường Buôn Ma Thuột), lượng người đến tiêm cũng tăng đáng kể. Nếu như trước đây, mỗi ngày chỉ có 2-3 trường hợp đến tiêm vaccine não mô cầu, hiện nay đã tăng cao khoảng 60 người/ngày. Các cơ sở tiêm chủng phải tăng cường tổ chức tiếp nhận, tư vấn và tiêm chủng để phục vụ người dân.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Quyên (xã Hòa Phú) cho biết, con trai 4 tuổi đang đi học mẫu giáo nên gia đình khá lo lắng trước nguy cơ lây nhiễm.

Nghe thông tin bệnh có thể lây qua đường hô hấp, chị đưa cháu đi tiêm để phòng ngừa, yên tâm hơn khi cháu đến lớp, chị Quyên chia sẻ.

Nhu cầu tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Theo bác sỹ H’Bun Knul, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật y tế dự phòng, chủng vi khuẩn não mô cầu đang lưu hành tại Đắk Lắk thuộc nhóm B, có tốc độ lây lan nhanh và dễ gây biến chứng nặng. Hiện có một số loại vaccine phòng bệnh như VA-Mengoc-BC (phòng tuýp B, C) và Bexsero (phòng tuýp B), tuy nhiên, nguồn cung một số loại vẫn chưa thật sự ổn định.

Lượng vaccine không được đầy đủ theo yêu cầu của người dân, nhất là vaccine phòng tuýp B, do gặp khó khăn từ nguồn cung ứng. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn cố gắng duy trì tiêm chủng liên tục, không để gián đoạn, bác sỹ H’Bun Knul chia sẻ.

Theo các bác sỹ, viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy hiểm, có thể lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Bệnh tiến triển nhanh, nguy cơ biến chứng nặng và tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các bác sỹ khuyến cáo, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa viêm não mô cầu.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần tại nơi đông người, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ gia tăng. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như, sốt cao, đau đầu, nôn, cứng cổ... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời./.

Đắk Lắk: Triển khai truy vết gấp sau khi phát hiện 2 ca viêm não mô cầu Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khoanh vùng bệnh nhằm hạn chế lây lan sau khi phát hiện 2 ca viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp tử vong.