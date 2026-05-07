Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ 9 người nhập viện sau khi ăn ve sầu ở Quảng Trị

Chiều 7/5, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Trị về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin ngày 5/5 trên địa bàn một số xã miền núi bao gồm Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị có ghi nhận 9 người nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ve sầu với các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ… và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các nội dung như chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Đặc biệt, các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng trong quá trình chế biến, tiêu thụ các loài động vật, thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây, củ, quả rừng, côn trùng… Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, nội dung truyền thông phải được xây dựng và truyền tải bằng tiếng dân tộc dưới các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Quảng Trị cập nhật tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và báo cáo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định./.

