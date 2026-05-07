Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương kỷ niệm 117 năm ngày sinh bác sỹ Phạm Ngọc Thạch (7/5/1909-7/5/2026), Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên, Viện trưởng đầu tiên của Viện Chống lao, tiền thân của Bệnh viện Phổi Trung ương - Người thầy lớn của chuyên ngành lao và Bệnh phổi, người đặt nền móng cho công tác phòng, chống lao tại Việt Nam và tổng kết hoạt động Chương trình chống Lao Quốc gia năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Angela Pratt đã tham dự lễ kỷ niệm.

14 ca ghép phổi thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Mỹ (UCSF)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tiến sỹ, bác sỹ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban Điều hành Chương trình Phòng, chống Lao Quốc gia thông tin năm 2025, phát huy tinh thần của bác sỹ Phạm Ngọc Thạch với phương châm “khó mấy cũng làm,” Bệnh viện đã được ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong các hoạt động chuyên môn, số lượt khám chữa bệnh tăng lên 140% so với năm trước, đã thực hiện thành công 14 ca ghép phổi, toàn bộ các ca ghép đều thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Mỹ (UCSF), ghi tên Việt Nam vào bản đồ các quốc gia ghép phổi lớn của thế giới. Bệnh viện đã thực hiện được các quy trình chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật ung thư phổi như các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Điều trị các bệnh lý hô hấp và phẫu thuật lồng ngực cũng được nâng tầm chuyên môn như các nước khu vực và trên thế giới ... khẳng định vị thế chuyên môn đầu ngành về bệnh phổi.

“Năm 2025 cả nước sắp xếp lại hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Chương trình chống Lao đã chủ động chỉ đạo duy trì ổn định mạng lưới phòng, chống lao, vận hành thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Công tác phát hiện bệnh nhân lao đạt trên 119.000 ca, là mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều trị duy trì ở mức 90%. Các hoạt động phát hiện chủ động, ứng dụng công nghệ mới, tăng cường phối hợp y tế công tư và phối hợp giữa các cơ sở y tế được triển khai ngày càng hiệu quả,” Giám đốc Đinh Văn Lượng thông tin.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình Chống Lao Quốc gia vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn: gánh nặng bệnh Lao tại Việt Nam còn cao so với khu vực, đứng thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao, 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất trên toàn cầu (năm 2024 Tổ chức Y tế Thế giới ước tính Việt Nam có khoảng 184.000 bệnh nhân Lao mới; 9.400 bệnh nhân Lao kháng thuốc và có khoảng 12.000 người tử vong do lao); tình trạng phát hiện muộn, bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng vẫn còn cao (gần 40% bệnh nhân lao chưa được phát hiện và báo cáo); nguồn lực cho công tác phòng, chống lao tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Năm 2026, Chương trình Chống Lao Quốc gia xác định chủ đề trọng tâm "Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân." Đây là giải pháp mang tính chiến lược gắn với thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, qua đó chúng ta thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân gắn với sàng lọc lao.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong chẩn đoán, sàng lọc bệnh lao

Khẳng định Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành, với nhiều bước tiến vượt bậc về chuyên môn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030, cần tăng cường sự vào cuộc của các cấp, các ngành; phát huy vai trò của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao; tổ chức thực hiện Công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao; tổ chức nghiên cứu, đánh giá dịch tễ học bệnh lao làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả; bảo đảm nguồn lực cho hoạt động phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao.

Cùng với đó, củng cố, nâng cao năng lực của các bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tại địa phương; tăng cường phát hiện lao trong công tác khám, chữa bệnh, coi đây là nhiệm vụ thường quy của tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; lồng ghép khám sàng lọc phát hiện bệnh lao vào khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương theo dõi, điều trị cho người mắc bệnh lao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đưa nội dung phòng, chống lao trở thành một phần quan trọng trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế; tăng cường truyền thông về công tác phòng, chống lao cho cộng đồng và cán bộ y tế nhằm nâng cao nhận thức về bệnh lao trong quá trình khám, chữa bệnh; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong chẩn đoán, sàng lọc bệnh lao.

Đồng thời, tham mưu kiện toàn Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao; tổ chức họp tổng kết Ủy ban Quốc gia 6 tháng đầu năm 2026 để bước đầu đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị vào tháng 7/2026; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về phòng, chống lao, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 và dự án phòng, chống lao do Quỹ Toàn cầu tài trợ.

Dịp này, Bệnh viện Phổi Trung ương vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Y tế năm 2025./

Đề xuất lồng ghép sàng lọc bệnh lao vào khám sức khỏe định kỳ Ngành y tế đề xuất lồng ghép sàng lọc lao trong khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm, giảm lây nhiễm trong cộng đồng, trong bối cảnh Việt Nam vẫn ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm.