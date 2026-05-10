Khẩn trương cứu nạn ngư dân nghi mắc bệnh tim trên biển Đà Nẵng

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa thực hiện cứu nạn ngư dân nghi mắc bệnh tim trên vùng biển Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 9/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận tín hiệu cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá QNg 44419 TS báo tin 1 ngư dân trên tàu có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt mỏi, tình trạng nguy cấp, cần được đưa về bờ điều trị gấp.

Tại thời điểm tiếp nhận thông tin, tàu cá đang hoạt động tại vị trí cách Đông Nam mũi Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khoảng 43 hải lý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thiết lập kết nối tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết nhằm duy trì sự sống cho nạn nhân.

Nhận thấy diễn biến sức khỏe của ngư dân phức tạp, có thể nguy hiểm đến tính mạng, Trung tâm đã báo cáo và được sự chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam điều động khẩn cấp tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 274 thường trực tại Đà Nẵng, phối hợp cùng 2 bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 23 giờ 6 phút ngày 9/5, tàu SAR 274 đã tiếp cận an toàn tàu cá QNg 44419 TS, tiến hành chăm sóc y tế ban đầu và tiếp nhận nạn nhân lên tàu SAR 274 trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp.

Trong suốt hành trình đưa nạn nhân về bờ, đội ngũ y tế trên tàu SAR 274 liên tục theo dõi, duy trì các biện pháp chăm sóc y tế nhằm ổn định tình trạng bệnh nhân.

Đến 0 giờ 45 phút ngày 10/5, tàu SAR 274 đã đưa nạn nhân về cầu cảng Trung tâm tại Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 43 phút ngày 7/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đã kịp thời điều động tàu chuyên dụng SAR 411 phối hợp với tàu Wan Hai 101 quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cứu nạn thành công 4 ngư dân tàu cá TH 92531 TS bị chìm tại khu vực cách Tây Nam đảo Long Châu (thuộc Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) khoảng 8 hải lý, đưa toàn bộ ngư dân về bờ an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh khí hậu tiếp tục biến đổi, thiên tai trong năm 2026 được dự báo vẫn khó lường, việc liên tiếp tổ chức cứu nạn thành công các vụ việc trên biển khẳng định năng lực ứng phó kịp thời, phối hợp hiệu quả của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân và người lao động trên biển./.

