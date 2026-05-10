Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết vào 13 giờ ngày 10/5, Tàu 314 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng chân tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận và triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho tàu cá QNa 91117 TS, sau khi phương tiện này bị một tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm gây thủng thân tàu nghiêm trọng.

Trước đó, vào 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được lệnh điều Tàu 314 đang trực tại khu vực Tây Nam đảo Đá Nam, Trường Sa cơ động về hướng Đông Bắc đảo Song Tử Tây để hỗ trợ tàu cá QNa 91117 TS, cùng 57 thuyền viên đang gặp nguy hiểm.

Cán bộ tàu 314 tác nghiệp tìm vị trí tàu bị nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau gần 10 giờ cơ động, đến 13 giờ cùng ngày, Tàu 314 đã tiếp cận tàu cá tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 75 hải lý.

Ngay sau khi tiếp cận, Tàu 314 đã cử tổ kỹ thuật nhanh chóng vận chuyển vật tư chuyên dụng sang hỗ trợ ngư dân chống chìm; tổ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 57 ngư dân.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Tàu 314 Vùng Cảnh sát biển 2, tinh thần và thể trạng của các thuyền viên hiện đều ổn định; các lỗ thủng cơ bản được bịt kín, Tàu QNa 91117 TS cơ động được với tốc độ 3-4 hải lý/giờ.

Ông Lương Văn Hợi, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNa 91117 TS (sinh năm 1972, quê quán xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết: Khoảng 23 giờ đêm 9/5, khi tàu đang hành nghề câu mực thì bất ngờ bị một tàu hàng va chạm mạnh từ phía mạn trái.

Do trời tối và sự việc diễn ra quá nhanh, các thuyền viên không kịp nhận dạng được tàu va chạm.

Tàu cá QNa 91117 TS bị nạn trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Cú va chạm khiến thân Tàu QNa 91117 TS xuất hiện hai lỗ thủng lớn hình chữ nhật nằm ngay sát mặt nước ở khu vực trước mũi.

Ngay sau đó các ngư dân đã nỗ lực khắc phục sơ bộ, nhưng nước biển vẫn liên tục tràn vào khoang, đe dọa sự an toàn của phương tiện và tính mạng của 57 thuyền viên trên tàu. Rất may lực lượng cảnh sát biển kịp thời ứng cứu và hỗ trợ khắc phục sự cố.

Sau khi được Tàu 314 hỗ trợ, ông Lương Văn Hợi quyết định tự đưa Tàu QNa 91117 TS về bờ sửa chữa./.

Khẩn trương cứu nạn ngư dân nghi mắc bệnh tim trên biển Đà Nẵng Việc tổ chức cứu nạn thành công các vụ việc trên biển khẳng định năng lực ứng phó, phối hợp hiệu quả của lực lượng trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân và người lao động trên biển.