"Mang ra tình cảm, mang về niềm tin": Hải trình nối đất liền với Trường Sa

Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 đã mang theo tình cảm nồng ấm của đất liền ra với Trường Sa - để rồi trở về với trái tim đầy ắp niềm tin và lòng tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 14 vừa hoàn thành hải trình đến đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/16 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong chuyến công tác kéo dài 7 ngày, đoàn đã đặt chân đến 7 đảo gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Lớn B, Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16-Phúc Tần. Đặc biệt, Đoàn công tác số 14 đến đảo Trường Sa đúng dịp Kỷ niệm 71 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2026).

Tình cảm đất liền hội tụ tại đoàn công tác

Đoàn công tác số 14 quy tụ hơn 200 đại biểu từ nhiều cơ quan, tổ chức: Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571-2014; Ngân hàng MB; cùng một số văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sỹ hải quân. Sự đa dạng trong thành phần đoàn chính là hình ảnh thu nhỏ của cả đất liền cùng hướng về Trường Sa.

Đoàn do Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, làm trưởng đoàn. Các phó trưởng đoàn gồm ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác đều tổ chức các buổi làm việc, thăm hỏi, động viên, tặng quà và giao lưu văn nghệ với quân, dân và các lực lượng trên các đảo, nhà giàn. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên giữa mênh mông biển cả - đó không chỉ là những tiết mục văn nghệ, mà còn là sợi dây kết nối giữa đất liền và hải đảo.

Đặc biệt, đoàn đã tham gia lễ chào cờ duyệt đội ngũ trang nghiêm tại đảo Trường Sa. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời biển bao la, trước hàng quân chỉnh tề - khoảnh khắc ấy đã khiến không ít đại biểu không kìm được xúc động.

Lễ chào cờ duyệt đội ngũ trang nghiêm tại đảo Trường Sa. (Ảnh: Phạm Tuấn/Vietnam+)

Đoàn cũng tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu vực biển gần đảo Cô Lin và khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những vòng hoa thả xuống lòng biển sâu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi là sự tri ân chân thành nhất dành cho những người đã nằm xuống để biển đảo hôm nay vẫn là của Việt Nam.

Trên hải trình, đoàn còn tổ chức dâng hương tại Tượng đài Tiết chế Quốc công Trần Hưng Đạo (đảo Song Tử Tây), Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đảo Sơn Ca), Đài liệt sỹ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên thị trấn Trường Sa, cùng nhiều công trình văn hóa tâm linh trên các đảo. Mỗi nén hương thắp lên là một lời hứa tiếp nối truyền thống cha ông.

Trao gửi yêu thương, trồng xuống hy vọng

Đoàn công tác số 14 đã trao tặng 838 thùng quà, hiện vật tới quân, dân trên các đảo và nhà giàn, với tổng trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng. Mỗi thùng quà là một phần tình cảm của đất liền, là sự sẻ chia thiết thực với những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.​

Đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tặng quà các đảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, một trong những dấu ấn đậm nét nhất của hải trình lần này là việc hưởng ứng mạnh mẽ Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" – một chủ trương lớn của Quân chủng Hải quân. Đoàn công tác số 14, đặc biệt là Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MB và Nhóm Thiện nguyện 571-2014, đã phối hợp thực hiện Chương trình "HiGreen" với mục tiêu trồng mới hơn 1.000 cây xanh các loại gồm phi lao, bàng Côn Đảo, dừa, cây chanh...

Đại tá Nguyễn Công Thắng xúc động chia sẻ: "Các đại biểu đoàn công tác đã trực tiếp cùng với quân và dân trồng các cây xanh trên đảo. Những cây chanh được trồng sẽ giúp cho các chiên sỹ giải khát, có bát canh chua sau thời gian huấn luyện đỡ vất vả, đỡ nhọc nhằn hơn. Những cây dừa của các đoàn mang ra trồng cũng sẽ là bóng mát, mỗi lần chúng tôi được huấn luyện, uống nước dừa của đất liền thì cảm thấy tình cảm ấm áp, gần gũi hơn giữa đất liền với hải đảo."

Những cây xanh được đoàn công tác mang lên đảo Hưởng ứng Chương trình "Xanh hóa Trường Sa". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những cây xanh ấy không chỉ là bóng mát, không chỉ là rau quả mà hơn cả đó còn là những là "cột mốc xanh" của tình cảm đất liền, là biểu tượng sống động cho sự gắn kết bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm to lớn đối với nhiệm vụ phát triển đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế-xã hội, thành trì bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển của cả nước.

"Mang ra tình cảm, mang về niềm tin”

Trong suốt quá trình di chuyển trên biển, phong trào thi đua đột kích “Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng” đã được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo đại biểu tham gia. Nhưng có lẽ, đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí mỗi người chính là những trải nghiệm thực tiễn sống động về cuộc sống, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của quân và dân nơi đây.

Phát biểu thay mặt đoàn công tác tại đảo Trường Sa, ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương không giấu được sự xúc động: "Đến với Trường Sa, chúng tôi cảm nhận được trọn vẹn tình cảm thiêng liêng đối với quần đảo thân yêu. Phần lớn các thành viên trong đoàn lần đầu đặt chân đến đây, và ngay với cả những người đã đến nhiều lần cũng đều không kìm nén được sự rưng rưng, cảm phục trước sự hy sinh của các chiến sỹ, các anh hùng liệt sỹ."

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh sự thấu hiểu sâu sắc trước những gian khó của cán bộ, chiến sỹ: "Dù không gian các đảo nay đã xanh mát hơn, công trình khang trang hơn, đời sống được nâng cao, nhưng hiểm nguy và vất vả vẫn luôn chực chờ. Chúng tôi đặc biệt xúc động khi thấy những chiến sỹ tuổi đời còn rất trẻ, mới mười tám, đôi mươi, nước da đen sạm vì nắng gió nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, ý chí quyết tâm ngút ngàn."

Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu thay mặt đoàn công tác tại đảo Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Ngô Đông Hải khẳng định, tình cảm của đất liền chỉ là một phần đóng góp nhỏ bé để tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sỹ. Thay mặt đoàn, ông cam kết sẽ lan tỏa tinh thần tự hào về biển đảo quê hương, về sự kiên cường của quân dân Trường Sa đến mọi tầng lớp nhân dân.

"Chúng tôi xin kính chúc quân và dân đặc khu Trường Sa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững lời thề giữ biển mà cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từng tuyên thệ trước Đảng và nhân dân ngay tại hòn đảo thiêng liêng này," ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Công Thắng thay mặt đoàn khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm cùng với các lực lượng trên quần đảo Trường Sa vững tay súng, chắc tay lái, giữ từng sải biển, tấc đất thân yêu của Tổ quốc."

Khép lại chuyến công tác thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối, Quân chủng Hải quân đã trang trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” và Huy chương “Chiến sỹ Trường Sa” cho các đại biểu của đoàn công tác.

Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 đã hoàn thành hải trình "mang ra tình cảm, mang về niềm tin" khi đến với Trường Sa. Niềm tin ấy chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là ý chí đồng lòng, đề cao trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hiên ngang vươn mình cùng thế giới./.

Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 đã hoàn thành hải trình "mang ra tình cảm, mang về niềm tin" khi đến với Trường Sa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hành trình đặc biệt hướng về biển đảo Tổ quốc Chuyến công tác của Đoàn công tác số 9 thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK I năm 2026 để lại trong lòng các thành viên nhiều cảm xúc sâu đậm về hành trình đặc biệt hướng về biển đảo Tổ quốc.

​