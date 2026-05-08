Điểm tựa nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Những cột mốc chủ quyền sừng sững, hiên ngang giữa trùng khơi được canh giữ ngày đêm bởi các cán bộ, chiến sỹ là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia của dân tộc.

Trường Sa hôm nay không chỉ được phủ xanh bởi cây cối mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu từ đường sá, chùa đến bệnh xá, trường học, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển bền vững biển, đảo Tổ quốc.

Bệnh xá quân y - điểm tựa của quân và dân ở Trường Sa

Đặc khu Trường Sa có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng gió, giông bão thường xuyên, vì vậy, các bệnh xá trên đảo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân hoạt động trên các ngư trường.

Tại đảo Song Tử Tây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ sở hạ tầng bệnh xá những năm qua được đầu tư đồng bộ, khang trang, trang thiết bị, thuốc men cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh, công tác tại bệnh xá đảo Song Tử Tây cho biết bệnh xá được trang bị tương đối đồng bộ với các thiết bị như máy siêu âm, máy điện tim, máy chụp X-quang, máy xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, đặc biệt là hệ thống máy điều trị bệnh giảm áp.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, điều trị khoảng 10 trường hợp ngư dân mắc bệnh giảm áp do lao động dưới môi trường nước biển. Nhờ được xử trí kịp thời, các ca bệnh đều phục hồi tốt, hạn chế để lại di chứng.

Năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, bệnh xá đảo đã tổ chức khám, cấp phát thuốc cho trên 220 lượt ngư dân, thu dung điều trị 24 trường hợp; cấp cứu 45 lượt, trong đó có 19 ca nặng.

Mặc dù trang thiết bị còn hạn chế, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đội ngũ y, bác sỹ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo, qua đó, khẳng định vai trò điểm tựa y tế nơi đầu sóng, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tiến Luận, đảo Song Tử Tây cho biết gia đình anh ra đảo sinh sống được hơn 3 năm. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng như nhiều người dân khác. Những lúc đó, khi đến bệnh xá, được đội ngũ y, bác sỹ thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời, các bệnh đều được xử lý hiệu quả. Nhờ đó, quân và dân trên đảo cùng ngư dân hoạt động trên các ngư trường ngày càng yên tâm, tin tưởng vào chất lượng khám, chữa bệnh tại đây.

Những năm qua, công tác khám, chữa bệnh cho bộ đội, người dân và ngư dân tại đảo Trường Sa được đội ngũ y, bác sỹ triển khai hiệu quả. Từ đầu năm đến hết tháng 4/2026, bệnh xá đảo đã tiếp nhận, khám và điều trị khoảng 500 lượt, trong đó có 8 ca cấp cứu do chấn thương lao động và các trường hợp bệnh lý như viêm ruột thừa.

Chia sẻ về sứ mệnh của người thầy thuốc nơi đầu sóng, Đại úy, bác sỹ Hoàng Trần Bá, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa nhấn mạnh xác định rõ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, người dân và ngư dân hoạt động trên biển, đội ngũ y, bác sỹ tại bệnh xá luôn trong trạng thái trực sẵn sàng, kịp thời ứng phó với mọi tình huống cấp cứu.

Con chữ nảy mầm giữa trùng khơi

Giữa mênh mông biển cả, những thanh âm rộn ràng từ lớp học trên đảo Song Tử Tây vẫn ngân vang như xua tan cái khắc nghiệt của gió biển, sóng lớn.

Tiết học của thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Những gương mặt học trò chăm chú tiếp thu bài giảng, ánh mắt hồn nhiên nhưng đầy khát vọng đã phản ánh sinh động sự quan tâm, chăm lo nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi đầu sóng, ngọn gió.

Thầy Lê Thanh Chiến, giáo viên Trường Tiểu học Song Tử Tây chia sẻ Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dạy và học trên đảo. Mỗi dịp đầu năm học, sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục của học sinh cùng các trang thiết bị giảng dạy đều được kịp thời chuyển ra đảo, góp phần bảo đảm điều kiện học tập cho các em.

Trước đặc thù lớp học ít học sinh, nhiều độ tuổi, giáo viên chủ động tổ chức dạy học linh hoạt, bố trí xen kẽ các môn giữa các khối lớp, qua đó, giúp học sinh tiếp thu bài hiệu quả hơn.

Nhắc đến học trò, thầy Lê Thanh Chiến bày tỏ niềm tự hào, học sinh nơi đảo xa luôn chăm ngoan, lễ phép, ham học hỏi. Không chỉ tiếp thu bài nhanh trên lớp, các em còn cần mẫn ôn lại bài khi về nhà, thể hiện tinh thần hiếu học, ham học.

Tại đảo Sinh Tồn, những lớp học được xây dựng khang trang bên những hàng bàng vuông, phong ba vươn mình trong gió biển. Dù điều kiện trang thiết bị dạy học còn hạn chế, các giáo viên vẫn không ngừng nỗ lực, vừa truyền đạt kiến thức, vừa bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền biển, đảo ngay từ khi còn nhỏ.

Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn duy trì tinh thần học tập bền bỉ, kiên cường như chính những cây phong ba.

Gắn bó nhiều năm với lớp học tại đảo Sinh Tồn, thầy giáo Phan Quang Tú chia sẻ việc dạy học luôn được thực hiện đúng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kế hoạch bài bản, bảo đảm đủ 35 tuần học như trong đất liền. Trong điều kiện còn không ít thiếu thốn, hình ảnh những học sinh hồn nhiên, say mê học tập đã tiếp thêm động lực, giúp các giáo viên trên đảo vững lòng bám lớp, gắn bó với mái trường nơi đầu sóng.

Tiết học của thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Chia sẻ về mơ ước của mình, em Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Sinh Tồn cho biết con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này lớn lên trở thành người lính Hải quân, được cầm súng để bảo vệ biển, đảo quê hương.

Từ bệnh xá, lớp học đến hệ thống hạ tầng thiết yếu và nhịp sống sinh hoạt của người dân, ngư dân, đặc khu Trường Sa đang ngày càng tiệm cận với đời sống đất liền.

Đây là minh chứng rõ nét, hiệu quả của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội toàn diện trên các vùng biển, đảo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Mời độc giả theo dõi loạt bài:

Mang hơi ấm đất liền ra đảo xa Chùm 3 bài viết với chủ đề “Trường Sa - sức sống nơi tiền tiêu Tổ quốc” ghi nhận những nỗ lực thầm lặng, kiên cường của cán bộ, chiến sỹ - những người ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ Tổ quốc.

Những mầm xanh bền bỉ vươn lên, 'xanh hóa' các đảo ở đặc khu Trường Sa Hưởng ứng phong trào "Xanh hóa Trường Sa,'' quân và dân trên các đảo đã không ngừng gieo trồng và chăm sóc từng mầm cây nhỏ bé để biến những khoảng đất khô cằn thành những vùng đất tốt tươi.

​

​