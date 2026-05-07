Những mầm xanh bền bỉ vươn lên, 'xanh hóa' các đảo ở đặc khu Trường Sa

Giữa trùng khơi đầy nắng gió, đất đai cằn cỗi và nguồn nước hạn chế, từng ngày những mầm xanh vẫn bền bỉ vươn lên, dần phủ kín các đảo ở đặc khu Trường Sa.

Vượt qua muôn vàn gian khó, các cán bộ, chiến sỹ nơi đây kiên trì tăng gia sản xuất, từng bước “xanh hóa” đảo xa, góp phần xây dựng môi trường sống ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo lâu dài.

Tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn của người lính

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn còn tích cực tăng gia sản xuất, nhất là trồng rau xanh nhằm cải thiện đời sống hằng ngày. Khu vườn rau được quy hoạch khoa học, xanh tốt quanh năm không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn là minh chứng cho sự cần cù, tỉ mỉ và tinh thần vượt khó của người lính đảo.

Thượng úy Nguyễn Văn Linh, Phân đội trưởng Phân đội xe tăng cơ động, đảo Sinh Tồn chia sẻ trên đất liền có những loại rau xanh gì phục vụ bữa ăn hằng ngày, ở đảo cũng có đầy đủ.

Từ rau ngót, rau cải, rau mùng tơi, rau muống… đến các loại rau gia vị như húng, hành lá, đinh lăng… tất cả đều được các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị trồng và chăm sóc theo cách đặc biệt, phải che chắn kỹ lưỡng, kín đáo.

Trước điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất đai khô cằn, thiếu dinh dưỡng, để cây rau sống khỏe, đất trồng thường được vận chuyển từ đất liền ra, đồng thời cải tạo nền đá san hô, từng bước gây dựng lớp đất canh tác.

Bằng sự sáng tạo và tinh thần vượt khó, các cán bộ, chiến sỹ tại đảo còn tận dụng lá cây phong ba ủ thành phân hữu cơ, kết hợp sử dụng chế phẩm từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần cải thiện độ phì nhiêu, giúp rau sinh trưởng, phát triển tốt, đáp ứng đầy đủ khẩu phần ăn của bộ đội.

Tại đảo Sinh Tồn, mỗi phân đội được giao một diện tích đất phù hợp để chủ động tăng gia sản xuất, trồng rau cải thiện đời sống. Giữa nắng gió khắc nghiệt, các khu tăng gia hiện lên xanh mướt với giàn mướp, bí, những cây đu đủ trĩu quả. Để có được những mầm xanh là bao công sức, sự kiên trì, tỉ mỉ và kinh nghiệm được chắt chiu qua từng năm tháng của người lính đảo.

Chiến sỹ trồng rau xanh ngắn ngày tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiến sỹ Nguyễn Văn Khoa, đảo Sinh Tồn cho biết để chăm sóc rau xanh phát triển tốt trong điều kiện khắc nghiệt, hằng ngày, sau giờ thể dục buổi sáng, cán bộ, chiến sỹ tưới từ 1 đến 2 lượt nước nhằm rửa bớt lượng muối tích tụ sau đêm. Buổi chiều, các phân đội chủ động chăm sóc vườn rau. Các đội tận dụng tối đa nguồn nước sinh hoạt, luân phiên tưới cho cây theo định kỳ 2 ngày một lần, bảo đảm cây rau sinh trưởng tốt.

Giữa điều kiện khắc nghiệt của đảo chìm, việc trồng rau càng trở nên gian nan gấp bội. Tại đảo Đá Lớn B, những vật dụng tưởng chừng bỏ đi như chậu hỏng, xô thủng, máng nhựa được tận dụng triệt để để ươm mầm sự sống. Khu vực vườn rau được che chắn cẩn thận bằng tôn, lưới nhằm hạn chế tác động của gió mạnh và hơi mặn từ biển, tạo điều kiện cho rau xanh phát triển. Bên cạnh việc trồng trọt, các mô hình chăn nuôi cũng được duy trì ổn định, góp phần cải thiện bữa ăn và nâng cao đời sống.

Trung tá Phạm Văn Điệp, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn B cho biết việc trồng rau trên đảo còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội cùng với nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, đơn vị đã từng bước mở rộng diện tích, đa dạng hóa chủng loại cây trồng, bảo đảm nguồn rau xanh cho bữa ăn bộ đội.

Nỗ lực xanh hóa Trường Sa

Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo ở Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa), đồng thời bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hưởng ứng phong trào, quân và dân trên các đảo đã không ngừng gieo trồng và chăm sóc từng mầm cây nhỏ bé để biến những khoảng đất khô cằn thành những vùng đất tốt tươi.

Giữa trùng khơi, đảo Trường Sa Đông gây ấn tượng bởi sắc xanh trải dài của cây lá. Dọc những con đường bêtông thẳng tắp là hàng phi lao, những tán bàng vuông, phong ba rợp bóng, vừa làm nhiệm vụ chắn sóng, che gió, vừa mang lại không gian mát lành trên đảo.

Cây bàng vuông cổ thụ nơi đảo xa. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Để có được không gian lý tưởng ấy là một hành trình bền bỉ, từ mồ hôi, công sức và ý chí sắt đá của những người lính Hải quân, quyết tâm biến san hô thành những mầm xanh hy vọng.

Chiến sỹ Lương Minh Tiến, đảo Trường Sa Đông chia sẻ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc trồng và chăm sóc cây đòi hỏi những biện pháp kỹ thuật riêng. Đơn cử như khi có cây giống, bộ đội sẽ đào hố sâu khoảng 60cm, rộng 40cm, do nền san hô không giữ ẩm nên phải lót một lớp vật liệu giữ nước ở đáy hố, sau đó cho đất vào, đặt cây và lấp đất. Sau khi trồng, cây được cố định bằng cọc gỗ và quây lưới xung quanh để hạn chế tác động của gió và nước biển.

Màu xanh của cây cối phủ kín khoảng 90% diện tích đảo Trường Sa Đông, tạo nên cảnh quan nổi bật bên cạnh hệ thống công trình và thiết chế văn hóa. Không chỉ có bàng vuông, tra, phong ba, bão táp hay những hàng phi lao xanh tốt, mảng xanh trên đảo cũng mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Việc trồng, chăm sóc cây xanh không chỉ góp phần cải thiện môi trường, giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc cho cán bộ, chiến sỹ mà còn trở thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

Theo binh nhất Lê Minh Đức, đảo Trường Sa Đông, trồng và chăm sóc cây xanh không chỉ là nhiệm vụ mà còn trở thành ý thức tự giác của mỗi chiến sỹ. Sau giờ huấn luyện, các tổ, đội được phân công tưới nước, cắt tỉa cành khô, thu gom lá rụng, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh… Nhờ duy trì tốt công tác chăm sóc, cây cối tốt tươi, đảo như một “công viên xanh” giữa biển khơi với nhiều loài cây, hoa được thuần hóa.

Cùng với nguồn giống cây được cấp trên hỗ trợ, những năm qua, đảo Tiên Nữ chủ động ươm hạt, chăm sóc cây con. Khi cây đạt chiều cao khoảng 30 - 50cm, đơn vị đưa ra trồng tại các khu vực đất trống trên đảo. Đối với cây hiện có, việc chăm sóc được phân công cụ thể đến từng cá nhân, từ cắt tỉa, che chắn gió đến phòng trừ sâu bệnh, nhờ đó tỷ lệ cây sống đạt khoảng 97%.

Trung tá Nguyễn Văn Hoài, Chính trị viên đảo Tiên Nữ cho biết việc xanh hóa đảo được Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Cùng với phát triển đa dạng các loại cây xanh, cây ăn quả, đơn vị chủ động giải quyết bài toán nguồn nước, khai thác các giếng nước lợ phục vụ tưới tiêu, bảo đảm điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển ổn định, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và điều kiện sinh hoạt trên đảo./.

