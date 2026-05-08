Đắk Lắk: Nhiều cán bộ bỏ lỡ kỳ sát hạch công chức do phường chậm xử lý hồ sơ

Ngày 8/5, thông tin từ Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết liên quan đến việc một số người hoạt động không chuyên trách ở phường Buôn Ma Thuột không được tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền cấp xã là do cơ quan chuyên môn phường chậm trễ trong việc xử lý, triển khai hồ sơ.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Đắk Lắk, ngày 26/3/2026, Sở Nội vụ ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc “đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025." Các địa phương căn cứ biên chế được giao và lộ trình, tỷ lệ tinh giản biên chế, rà soát những vị trí việc làm còn thiếu, đề nghị tiếp nhận vào làm công chức bổ sung đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025. Đồng thời gửi hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức về Sở Nội vụ trước ngày 1/4/2026.

Đến ngày 7/4, Sở Nội vụ tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đối chiếu tình hình sử dụng biên chế, yêu cầu vị trí việc làm để xem xét đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức về Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2026.

Tuy nhiên, đến hết các thời hạn trên, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột vẫn chưa hoàn thành hồ sơ gửi Sở Nội vụ. Trong khi đó, ngày 14/4/2026, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SNV về việc kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền cấp xã. Từ 5/5 đến ngày 7/5/2026, kỳ kiểm tra, sát hạch năm đã diễn ra với 303 thí sinh tham gia dự thi.

Tại công văn số 1216/UBND-VHXH, ngày 23/4/2026, của Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột gửi Sở Nội vụ “Giải trình về chậm trễ hồ sơ đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức," Ủy ban Nhân dân phường thừa nhận Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 15/4/2026 về việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1/7/2025 (đăng ký xét 2 trường hợp tại phường và đăng ký xét 8 trường hợp để bổ sung cho các đơn vị khác còn thiếu biên chế) và hoàn thành hồ sơ gửi Sở Nội vụ vào ngày 16/4/2026.

Tuy nhiên, ngày 14/4/2026, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SNV về việc kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Cơ quan chuyên môn phường xin nhận khuyết điểm vì sự chậm trễ này.

Liên quan đến sự việc trên, 9 người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã có đơn kiến nghị đến các cơ quan của tỉnh Đắk Lắk và cho rằng thời điểm Sở Nội vụ công bố danh sách đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch thì không có tên của họ. Sự việc trên làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người hoạt động không chuyên trách, trong khi nguyên nhân không xuất phát từ lỗi cá nhân. Do đó, đề nghị các cơ quan của tỉnh quan tâm, bổ sung vào danh sách để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời có biện pháp khắc phục, tránh tái diễn tình trạng chậm trễ trong các đợt xét duyệt sau và công khai phương án xử lý, đảm bảo tính minh bạch và công bằng./.

