Thành phố Hồ Chí Minh mang tình cảm đến với quân dân Trường Sa

Đoàn công tác số 12 đi thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử. Cùng Đoàn công tác trên con tàu KN-491, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến các đảo, nhà giàn những món quà, trang thiết bị với tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Chuyến đi là bài học thực tế quý giá, giúp đại biểu hiểu rằng, đến với Trường Sa là “mang ra tình cảm, mang về niềm tin.”

Hành trình của trái tim

Hành trình đến với Trường Sa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và nghĩa tình, mang tình cảm đến với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đang ngày đêm bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Đây là chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Chuyến đi không chỉ mang theo quà tặng vật chất mà còn là dịp để các đại biểu cảm nhận rõ hơn sức sống nơi biển đảo tiền tiêu.

Cũng như nhiều người khác, lần đầu đến với quần đảo Trường Sa, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông chia sẻ: Thay cho cảm giác bỡ ngỡ, đó là niềm vui mừng, xúc động và tự hào khi tận mắt chứng kiến một Trường Sa đầy sức sống, với những mái trường, nhà khách và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu tinh thần của các chiến sỹ và người dân.

Dù thời tiết nắng nóng, phải cơ động qua nhiều đảo, nhà giàn, nhiều đại biểu lần đầu đi tàu biển không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đoàn đại biểu đã vượt qua hơn 1.000 hải lý, đến thăm, làm việc tại đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa, Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường), để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các lực lượng. Càng đi qua nhiều điểm đảo, các thành viên trong đoàn càng cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của quân và dân nơi tuyến đầu biển đảo.

Cùng với món quà vật chất, các nghệ sỹ của Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo lời ca, tiếng hát đến với người dân trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Lần đầu tiên tham gia hành trình, Linh mục Chu Anh Tú (Nhà thờ Thánh Giuse-Bình Dương) chia sẻ, đây là chuyến đi đặc biệt, được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp đất nước qua hành trình trên biển. Ông cảm nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp khi tạo điều kiện cho nhiều người được tham gia hành trình, qua đó gắn kết mọi người và hun đúc tình yêu quê hương, đất nước.

Điều đó thể hiện qua những việc làm thiết thực, qua sự quan tâm đến chiến sỹ ở tuyến đầu, đến nhân dân trên đảo. Và qua chuyến đi cũng thấy rõ, không chỉ Đảng bộ, chính quyền mà các tầng lớp nhân dân đều quan tâm đến anh em chiến sỹ đang làm nhiệm vụ cao cả, bảo vệ biển đảo quê hương.

Các thành viên trong Đoàn đã thức dậy từ khá sớm chuẩn bị quà để lực lượng Hải quân vận chuyển lên các đảo. Mỗi phần quà đều được chuẩn bị cẩn thận, gửi gắm tình cảm và niềm tin đến các điểm đảo, nhà giàn. Mong muốn lớn nhất của Đoàn là động viên quân, dân và các lực lượng yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều đại biểu và doanh nghiệp còn có nhiều phần quà thiết thực động viên trực tiếp quân dân trên đảo, nhà giàn như cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam, máy lọc nước, trang thiết bị văn phòng, máy in màu, ti vi, thẻ điện thoại, đồ dùng học tập, sinh hoạt, sách vở, hạt giống, phân bón... Đây là những món quà góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực để quân dân trên các đảo, nhà giàn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày Đoàn công tác số 12 đặt chân đến đảo Trường Sa là một ngày rất đặc biệt, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2026). Đó là niềm vinh dự khi đến đúng dịp kỷ niệm thiêng liêng, cảm nhận rõ hơn khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của người bộ đội Cụ Hồ, đang ngày đêm vượt qua mọi thử thách nơi đầu sóng ngọn gió.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông gặp gỡ, động viên người dân trên đảo Đá Tây A. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông cho biết, Thành phố mong muốn góp phần cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế và vững chắc về quốc phòng-an ninh bằng những thiết bị, công trình thiết thực, hiệu quả.

Điều này góp phần tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, để đảo Trường Sa luôn giữ vững và phát huy vị thế là Trung tâm hành chính của Đặc khu Trường Sa giữa vùng biển đảo bao la và giàu đẹp của Tổ quốc. Từ nước da sạm nắng, nụ cười chân thành của người lính biển, đến đời sống đầy nghị lực giữa trùng khơi và hình ảnh các gia đình quây quần bên nhau, nụ cười của trẻ thơ… mang đến sự tươi trẻ, nguồn sinh khí mới và khẳng định một niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Trường Sa.

Mang về niềm tin

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các tổ chức, lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Từ năm 2007 đến nay, với tinh thần “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 22 đoàn với hơn 2.000 đại biểu đi thăm hỏi, động viên và sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa. Hàng năm, Thành phố đều có con em tham gia nghĩa vụ quân sự, thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, đây cũng là niềm tự hào của người dân Thành phố.

Qua chuyến hành trình, các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về biển đảo Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; hiểu thêm về cuộc sống còn nhiều khó khăn của quân và dân trên các đảo, nhà giàn.

Thành viên trong đoàn đều tự hào, khâm phục trước ý chí, nghị lực vượt lên trên khó khăn, gian khổ; ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Mỗi người dân từ đất liền đến Trường Sa đều thêm vững niềm tin vào tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Tin tưởng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đảo Trường Sa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng-Mưu trí sáng tạo-Làm chủ vùng biển-Quyết chiến quyết thắng”, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững tinh thần thép trước mọi khó khăn, thử thách.

Chuyến đi đến Trường Sa là hành trình trải nghiệm và sẻ chia, là sự động viên, khích lệ bằng niềm tin yêu sâu sắc. Khi đã đặt chân đến mảnh đất này, mỗi thành viên trong Đoàn càng hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, của chủ quyền vì nơi đó luôn có các đồng chí, đồng đội và cả đồng bào đang ngày đêm canh giữ vùng đất, vùng trời thiêng liêng của quê hương.

Đoàn công tác số 12 mang theo tình cảm của hậu phương gửi đến quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh tặng hệ thống đèn năng lượng mặt trời cùng công trình máy móc, thiết bị, phương tiện và vật dụng sinh hoạt cho Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) chia sẻ: Những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi thăm giản dị, những tiếng cười chân thành khiến tôi cảm thấy như mình đứng giữa một gia đình lớn. Chính lúc ấy, tôi nhận ra Trường Sa rất gần trong trái tim mình.

Chuyến hành trình không chỉ là hoạt động thăm hỏi mà còn là sự kết nối tình cảm, mang hơi ấm và niềm tin từ Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố đến với các chiến sỹ. Sự hiện diện của đoàn là nguồn động viên lớn cho quân dân trên đảo, đồng thời tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo tốt hơn cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12 nêu rõ, dù đoàn chưa đi hết các điểm đảo, nhà giàn nhưng trong mỗi người đều cảm nhận được sự đổi thay, phát triển của Trường Sa, nhà giàn.

Chuyến công tác này là bài học thực tế quý báu giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về biển, đảo. Cảm nhận chung của các đại biểu là: “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin,” từ đó nâng cao trách nhiệm với biển, đảo Tổ quốc.

Tàu rời bến mang theo hơi ấm từ đất liền đến các đảo, nhưng cán bộ, chiến sỹ và người dân nơi đây lại là người truyền cho các thành viên niềm tin, nghị lực và quyết tâm.

Những cuộc trò chuyện trên tàu đều hướng đến biển đảo quê hương với mong muốn tiếp tục có công trình thiết thực cho nhân dân và các lực lượng trên đảo, nhất là các đảo nhỏ, đảo xa còn nhiều khó khăn./.

