Nghệ An sắp hoàn thành 95 căn nhà cho người dân bị lũ quét ở Nhôn Mai

Ngày 7/5, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết do chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão số 3, 5 và 10 năm trước, địa bàn xã biên giới Nhôn Mai chịu thiệt hại lớn về tài sản và nhà ở của nhân dân.

Trong số đó, nhiều khu vực ở các bản làng xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khiến hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng và phải tổ chức di dời khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 21/1/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Phương án bố trí dân cư xen ghép vùng thiên tai sau cơn bão và mưa lũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xã Nhôn Mai được phê duyệt bố trí di dân xen ghép cho 95 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngay sau khi được phê duyệt phương án, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng di dời, ổn định nơi ở và xây dựng lại nhà ở theo đúng kế hoạch đề ra.

Đến nay, sau khi hoàn tất công tác di chuyển khung gỗ, đồ đạc, vật liệu và tiến hành xây dựng, 95 căn nhà đã cơ bản xây dựng xong tại nơi ở mới an toàn.

Trong số đó có 55 hộ xây dựng nhà ở mới kiên cố; 40 hộ xây dựng nhà gỗ truyền thống kết hợp “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), đảm bảo an toàn, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nhiều tuần qua, đã có nhiều gia đình chuyển vào ở, sinh hoạt trong ngôi nhà mới trong niềm vui, phấn khởi sau nhiều tháng chờ mong.

Dự kiến đến ngày 20/5, toàn bộ 95 ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt 100% theo kế hoạch.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết thêm trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai của xã thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công; động viên các hộ dân khắc phục khó khăn; đồng thời huy động các nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn (Công an, Bộ đội biên phòng, dân quân) tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà ở.

Sau khi kiểm tra, rà soát những ngôi nhà đạt chất lượng tiêu chí “3 cứng” theo quy định mới nghiệm thu, bàn giao cho người dân.

Việc hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở không chỉ giúp ổn định cuộc sống sau thiên tai mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

