Chính sách thuế mới giảm áp lực tài chính cho hộ kinh doanh

Việc Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm giúp nhiều hộ kinh doanh trực tiếp giảm nghĩa vụ thuế và tăng nguồn vốn tái đầu tư.

Do nền tảng kê khai và hóa đơn điện tử đã thiết lập từ đầu năm, việc thay đổi định mức này không gây xáo trộn vận hành. Quy định mới hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ ổn định tài chính và duy trì hoạt động trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Theo số liệu của ngành thuế, cả nước có khoảng 3,6-3,8 triệu hộ và cá nhân kinh doanh đang được quản lý, đóng góp khoảng 1,5-1,8% tổng thu ngân sách nhà nước. Trong đó, ước tính có tới 60-70% số hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu hộ kinh doanh sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách miễn thuế theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó giảm đáng kể chi phí tuân thủ và áp lực tài chính trong bối cảnh chi phí đầu vào và sức mua còn nhiều biến động.

Thực tế triển khai cho thấy, nền tảng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo ngưỡng 500 triệu đồng trước đó đã phát huy hiệu quả.

Từ đầu năm 2026, các thuế địa phương đã hoàn tất tập huấn cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh về cách ghi chép sổ sách, sử dụng hóa đơn điện tử và phần mềm quản lý doanh thu.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, số lượng hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã tăng nhanh, đạt hàng chục nghìn đến trên một trăm nghìn hộ. Nhờ vậy, khi ngưỡng được nâng lên 1 tỷ đồng, phần lớn hộ kinh doanh không phải “học lại từ đầu,” mà chỉ điều chỉnh trong khuôn khổ đã quen thuộc.

Nghị định 141/2026/NĐ-CP không chỉ nâng ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh mà còn mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng cũng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định bổ sung tại Nghị định 320/2025/NĐ-CP.

Đây được xem là quy định hỗ trợ giúp các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp mà không chịu áp lực thuế ngay từ năm đầu.

Đáng chú ý, cơ chế xử lý chuyển tiếp được thiết kế khá linh hoạt. Đối với các hộ kinh doanh đã tạm nộp thuế trong quý 1 năm 2026 theo ngưỡng cũ 500 triệu đồng, cơ quan thuế sẽ thực hiện hoàn hoặc bù trừ vào kỳ tiếp theo.

Đại diện cục thuế cho biết, hệ thống dữ liệu đã được chuẩn hóa từ trước nên việc xác định số thuế nộp thừa và xử lý bù trừ có thể thực hiện tương đối nhanh, hạn chế tối đa thủ tục cho người nộp thuế.

Chị Khanh, chủ một cửa hàng ăn uống tại Hà Nội, cho biết, việc áp dụng ngưỡng 500 triệu đồng trước đó đã giúp chị làm quen với việc ghi chép doanh thu và xuất hóa đơn. Khi ngưỡng được nâng lên 1 tỷ đồng, áp lực tài chính giảm đáng kể, vì doanh thu của cửa hàng khoảng 700-800 triệu đồng/năm, giúp cửa hàng có thêm lợi nhuận để tái đầu tư.

Tương tự, anh Nguyên, kinh doanh bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ việc miễn thuế giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể để duy trì mặt bằng trong bối cảnh giá thuê tăng cao.

Hiện ngành thuế đang chuyển sang giai đoạn tối ưu hóa. Đại diện cơ quan thuế nhấn mạnh, dù được miễn thuế dưới ngưỡng 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh vẫn cần duy trì thói quen xuất hóa đơn, ghi chép đầy đủ để bảo đảm minh bạch doanh thu.

Đây là nền tảng quan trọng để cơ quan quản lý theo dõi khi hộ kinh doanh vượt ngưỡng, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch.Các chuyên gia kinh tế đánh giá, việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế cá thể.

Khi đã quen với phương pháp kê khai và quản trị doanh thu từ ngưỡng 500 triệu đồng, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng nâng cấp mô hình, từng bước tiếp cận chuẩn mực của doanh nghiệp. Điều này giúp mở rộng khu vực kinh tế chính thức, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Nghị định 141/2026/NĐ-CP không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật về ngưỡng doanh thu, mà thể hiện sự điều chỉnh sát thực tiễn của Chính phủ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu năm 2026 đã giúp chính sách mới triển khai thông suốt, vừa giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh, vừa hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hiện đại hơn./.

Nâng ngưỡng chịu thuế: Chính sách linh hoạt tiếp sức cho hộ kinh doanh Việc Quốc hội thông qua quy định mới, không “đóng cứng” ngưỡng doanh thu chịu thuế ở mức 500 triệu đồng mỗi năm, đang mở ra thêm dư địa chính sách cho khu vực kinh tế cá thể.

​