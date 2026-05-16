VN-Index lập đỉnh lịch sử: Dòng tiền luân chuyển và kỳ vọng ngưỡng 2.000 điểm

Tuần giao dịch từ ngày 11-15/5 đã chứng kiến một chương mới của thị trường chứng khoán. Sau 8 tuần tăng điểm liên tiếp kể từ vùng đáy 1.600 điểm, VN-Index đã chính thức thiết lập đỉnh 1.925 điểm, vượt qua kỷ lục cũ ở mức 1.918 điểm.

Sự bứt phá ngoạn mục của VN-Index trong tuần qua không chỉ đánh dấu mốc lịch sử mới mà còn cho thấy sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc dòng tiền. Dù áp lực bán ròng từ khối ngoại và sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành vẫn hiện hữu, song thị trường đang mở ra những cơ hội mới khi các nút thắt địa chính trị toàn cầu dần được tháo gỡ.

Cú bứt phá từ sự thay đổi cấu trúc dòng tiền

Nhìn lại diễn biến tuần qua, thị trường đã trải qua những nhịp rung lắc dữ dội. Đầu tuần (ngày 11/5), VN-Index bất ngờ mất mốc 1.900 điểm do áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, thay vì rơi vào kịch bản điều chỉnh sâu, thị trường đã cho thấy sức bật lớn.

Phân tích về động lực tăng trưởng này, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree nhận định điều đáng chú ý nhất là cấu trúc dòng tiền có sự thay đổi rõ rệt. Sau chuỗi kéo điểm liên tục, nhóm Vingroup tạm dừng đà tăng nóng và dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang các nhóm khác, đặc biệt là ngân hàng với hàng loạt mã như: VPB, VCB, BID, ACB, TPB. Nhóm cổ phiếu dầu khí (GAS, BSR) cũng bắt đầu có nhịp tăng trở lại. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang dần thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ.

Việc dòng tiền lan tỏa sang nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm năng lượng được các chuyên gia đánh giá là một bước đi bền vững hơn. Nó tạo ra một bệ đỡ tâm lý vững chắc, giúp chỉ số vượt đỉnh mà không gây ra tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" quá mức.

Dù VN-Index lập đỉnh, bức tranh thị trường vẫn tồn tại những điểm cần lưu ý. Theo báo cáo từ Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), thanh khoản tuần này có dấu hiệu sụt giảm nhẹ (giảm 3,6% so với tuần trước). Đặc biệt, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng quyết liệt với giá trị lên tới 3.860 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Ông Nguyễn Tấn Phong bày tỏ sự thận trọng về động thái này: “Dòng tiền khối ngoại chưa thực sự thuyết phục. Sau khi ngắt chuỗi bán ròng 15 phiên liên tiếp bằng một phiên mua ròng nhẹ vào ngày 14/5, họ tiếp tục quay trở lại bán ròng ngay sau đó. Điều này cho thấy động thái mua vào vừa rồi chỉ mang tính ngắn hạn và chưa tạo thành xu hướng nâng đỡ thị trường.”

Đồng quan điểm, nhóm phân tích SHS chỉ ra sự phân hóa mạnh mẽ trong nội tại thị trường. Độ rộng thị trường phân hóa mạnh, nhóm cổ phiếu năng lượng, cao su, phân bón đã tăng giá tích cực nhờ kết quả kinh doanh vượt trội, song các nhóm bán lẻ, thép, hàng không vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Trong cả tuần, chỉ số VN30 giảm 1,13%, điều này cho thấy áp lực chốt lời ở vùng giá cao vẫn rất lớn.

Cú hích từ địa chính trị

Theo các chuyên gia, những yếu tố then chốt hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong tuần qua đến từ bối cảnh quốc tế. Thị trường chứng khoán Mỹ liên tục vượt đỉnh nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và AI, tạo ra hiệu ứng hưng phấn toàn cầu. Tuy nhiên, tâm điểm thực sự nằm ở cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung tại Bắc Kinh.

Việc Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại và các cam kết mua hàng hóa (đậu nành, máy bay Boeing, dầu thô) đã giải tỏa áp lực địa chính trị. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, diễn biến này giúp hạ nhiệt căng thẳng toàn cầu, lan tỏa tâm lý tích cực sang các thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi gián tiếp nhưng rõ nét.

Trên thị trường, VN-Index đã vượt qua ngưỡng 1.918 điểm và chính thức bước vào vùng giá "không có kháng cự kỹ thuật." Theo nhận định chung, đây là trạng thái mà tâm lý đám đông thường dễ bùng nổ nhất.

Ông Nguyễn Tấn Phong đưa ra kịch bản lạc quan cho tuần tới, VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến mốc tâm lý 2.000 điểm. Việc nhóm Vingroup nghỉ ngơi để nhường sân cho ngân hàng, dầu khí và bất động sản tạo ra một cấu trúc tăng bền vững hơn. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ để tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng tuyệt đối không mua đuổi.

Tuy nhiên, từ góc nhìn quản trị rủi ro, nhóm phân tích của SHS khuyến nghị thị trường vẫn duy trì những cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt, nhưng đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung. Do đó, các nhà đầu tư cần kiểm soát tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược./.

