Áp lực bán tăng mạnh trên thị trường, VN-Index mất mốc 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên chiều 11/5 khi lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm. Trong khi đó, HNX-Index vẫn duy trì được sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm dầu khí và một số mã trụ.

Kết thúc phiên giao dịch 11/5, VN-Index giảm 19,87 điểm xuống 1.895,50 điểm. Ngược chiều, HNX-Index tăng 1,57 điểm lên 248,06 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 455 mã giảm giá, trong khi chỉ có 284 mã tăng giá. Rổ VN30 ghi nhận trạng thái tiêu cực khi có tới 27 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước, phản ánh áp lực chốt lời gia tăng. Trên HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 870 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.400 tỷ đồng; trên HNX, đạt hơn 66 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Diễn biến tiêu cực trong phiên chiều chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Các mã VIC, VHM, BID và MCH gây áp lực mạnh nhất lên VN-Index, lấy đi hơn 10 điểm của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, BSR, LPB, GEL và GEE là những điểm sáng hiếm hoi còn giữ được sắc xanh, góp phần kìm hãm đà giảm của thị trường.

Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin giảm mạnh nhất với mức giảm 2,61%, dẫn đầu đà giảm là FPT, CMG, ELC và HPT. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản cũng chịu áp lực bán mạnh với nhiều mã giảm sâu như FRT, DGW, VRE, NVL hay VHM.

Trái ngược xu hướng chung, nhóm năng lượng trở thành điểm sáng của thị trường khi tăng 3,73%. Nổi bật là BSR tăng trần 6,94%, cùng với PVS, PVD và PVT đồng loạt tăng giá nhờ lực cầu cải thiện.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.022 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã VHM, FPT, DGC và ACB. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 16 tỷ đồng trên HNX, chủ yếu ở PVS và NTP.

Đà giảm mạnh trong phiên chiều cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng sau giai đoạn thị trường tăng nóng. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm có thể khiến áp lực rung lắc tiếp tục xuất hiện trong các phiên tới, đặc biệt khi dòng tiền vẫn có dấu hiệu phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành./.

