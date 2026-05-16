Đà Nẵng cắt giảm dự án không đủ khả năng đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% vốn

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã chú trọng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo tiền đề quan trọng để thành phố chủ động triển khai đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nhất là khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Tín hiệu tích cực

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là năm bản lề triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu cao nhất, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Việc thực hiện phải đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.

Trước ngày 10/5, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn.

Trước ngày 15/5, toàn thành phố phải hoàn tất việc phân bổ vốn. Những dự án chậm trễ sẽ bị xem xét thu hồi vốn để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu và tiến độ tốt hơn.

Việc định hướng cắt giảm số lượng dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 ít nhất 30% so với giai đoạn trước, để tập trung nguồn lực cho các công trình mang tính động lực, dự án liên vùng, liên tỉnh và liên xã có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế-xã hội. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết cho từng dự án.

Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp phụ trách nhóm dự án, định kỳ kiểm tra tiến độ hằng tuần để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bí thư và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, hiệu quả và tiến độ giải ngân.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công

Sở Tài Chính thành phố Đà Nẵng cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 của thành phố được giao hơn 16.106 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố gần 13.800 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, thành phố đã hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch vốn, tạo nền tảng thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Đồng thời, nhằm tạo đà phát triển trong giai đoạn mới, hiện nay thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực cho các công trình động lực, có sức lan tỏa mạnh như: cảng Liên Chiểu, hạ tầng logistics gắn với sân bay Chu Lai, hệ thống đường sắt đô thị và đường đô thị tốc độ cao kết nối Đà Nẵng-Hội An-Chu Lai, hạ tầng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và các không gian đổi mới sáng tạo...

Thành phố cũng xây dựng lộ trình giải ngân cụ thể theo từng giai đoạn, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt tối thiểu 90% và hoàn tất 100% trước ngày 31/1/2027.

Thành phố cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi yêu cầu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài từ năm trước, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách Trung ương chuyển sang năm 2026. Các sở, ngành được yêu cầu rút ngắn quy trình, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ giải ngân.

Đây không chỉ dừng lại ở các con số, điều đáng chú ý là sự thay đổi trong tư duy điều hành, chuyển từ bị động sang chủ động của các cấp lãnh đạo và chính quyền thành phố.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, cho biết năm 2026, Ban đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, không để dự án đủ điều kiện nhưng giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan; dự kiến khởi công 20 dự án, bàn giao 37 công trình và quyết toán 14 dự án. Ban kiến nghị thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh giá vật liệu, bổ sung nguồn cung và rút ngắn thủ tục đầu tư, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Năm 2026, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cũng được giao tổng kế hoạch vốn hơn 1.660 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ kế hoạch giao, Ban Quản lý phân công trách nhiệm cụ thể theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc ngay tại công trình; đẩy mạnh đấu thầu, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới.

Trong số đó, nhiều công trình trọng điểm đang được tăng tốc thi công như tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, các dự án thoát nước đô thị, khu tái định cư phục vụ cao tốc Hòa Liên-Túy Loan, cùng nhiều công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

Đặc biệt, một số dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực mới cho phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Đến đầu tháng 5/2026, đơn vị đã giải ngân hơn 630 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm.

Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Làm việc với các ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên giải phóng mặt bằng, triển khai thi công ngay khi có điều kiện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn vật liệu và các mỏ khai thác.

Các dự án trọng điểm phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng chi tiết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các ban quản lý, ký cam kết thực hiện đồng bộ. Thực tế cho thấy hơn 90% vướng mắc nằm ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, do đó đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Đồng thời áp dụng cơ chế xác định giá đất cụ thể cho từng dự án tái định cư thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân, nhằm tháo gỡ ách tắc, đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn thiện quy trình đầu tư, công khai minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; chủ động nguồn vật liệu xây dựng, khai thác hiệu quả tài nguyên phục vụ các dự án, bảo đảm tiến độ triển khai trong giai đoạn cao điểm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý mỗi dự án phải xây dựng gắn tiến độ cụ thể, chỉ rõ điểm nghẽn, vướng mắc và phải có người chịu trách nhiệm rõ ràng, có sản phẩm cụ thể theo từng tháng, tránh tình trạng chung chung, thiếu kiểm soát. Công tác quản lý cũng cần siết chặt, bao gồm kiểm tra việc tạm ứng, khối lượng thi công, thanh toán và quyết toán các gói thầu. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng.

Với quyết tâm chính trị cao, lộ trình rõ ràng và hàng loạt giải pháp đồng bộ, Đà Nẵng đang nỗ lực đưa đầu tư công thành động lực dẫn dắt tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026./.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo đà cho các dự án hạ tầng về đích Đà Nẵng đang kỳ vọng vào bảng giá đất mới dự kiến ban hành vào cuối tháng 6, đồng thời rà soát quỹ đất tại 34 khu tái định cư sẵn sàng bố trí cho người dân, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.