Phát hiện cơ sở giò chả ở Ninh Bình sử dụng hàn the trái phép

Ngày 10/5, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xã Bình Giang (Ninh Bình) phát hiện cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang phát hiện khoảng 99,8 kg hàn the là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định của Nhà nước.

Theo đó, vào hồi 5 giờ sáng ngày 10/5/2026 Công an xã Bình Giang chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình; Phòng kinh tế, Phòng Văn hóa-Xã hội xã đã kiểm tra Cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, do ông Nguyễn Văn Bảng, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có khoảng 155kg giò, chả thành phẩm (trong đó có 146kg giò, 9kg chả) và phát hiện có 99,8kg hàn the là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định của Nhà nước.

Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận hành vi mua và sử dụng hàn the để pha chế trong quá trình sản xuất giò chả.

Hiện Công an xã Bình Giang tiến hành lập biên bản vụ việc; lấy lời khai đối tượng liên quan; lấy mẫu giám định và hoàn thiện thủ tục trưng cầu giám định đối với số tang vật nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang Chu Phương cho biết đang chỉ đạo Công an xã, phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, đạc biệt là nơi sản xuất giò chả, thực phẩm chế biến sẵn.

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các hộ sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm./.

