Hưng Yên khởi tố 4 bị can vụ sản xuất hơn 220.000 gói càphê hòa tan giả

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm," xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai (địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan chức năng cũng đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan về cùng tội danh nêu trên.

Các bị can bị khởi tố gồm Vũ Thị Hương (sinh năm 1974, Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (sinh năm 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế, (sinh năm 1986. Phó Giám đốc nhà máy) và Nguyễn Hữu Khải (sinh năm 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất).

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm (mặt hàng càphê).

Căn cứ kết quả xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm càphê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock-Cafe Muối-Vietnamese Salted Instant Coffee.''

Khám xét khẩn cấp nhà máy, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 12.566 hộp càphê thành phẩm (chứa gần 200.000 gói nhỏ) và 25.250 gói chưa đóng hộp. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu "Cafe Muối Rock,'' "Cafe dừa Chill,'' "Cafe nhân sâm LIFE,'' "Cafe sữa Boost"... cùng nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất giả.

Đến ngày 16/4, Cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và các bị can.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, xử lý vi phạm; các doanh nghiệp đề cao đạo đức, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm; người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nguồn gốc, kịp thời tố giác khi phát hiện về hàng giả.

Vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

