Xử lý nghiêm nam thanh niên lạng lách, đánh võng từ phản ánh trên mạng xã hội

Ngày 3/5/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo người khác liên tục lạng lách, đánh võng trên đường. Hành vi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và nhận nhiều ý kiến bức xúc vì gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vào khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực giao lộ đường Tự Do và Đường số 5 VSIP, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng T.K.T.T (sinh năm 2005, quê Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô biển số 59S1-521.xx chở theo B.H.Q. Hành vi lạng lách, đánh võng của đối tượng đã gây mất an toàn cho người và phương tiện đang lưu thông. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn xác định T.K.T.T không có giấy phép lái xe theo quy định.

Đối tượng T.K.T.T (sinh năm 2005, quê Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô biển số 59S1-521. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu đã lập biên bản xử lý đối với T.K.T.T về hai hành vi: Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ và không có giấy phép lái xe. Tổng mức phạt tiền là 12 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật.

Đối với chủ phương tiện là T.L.H.Y, Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu cũng lập biên bản xử lý về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, với mức phạt 9 triệu đồng.

Việc kịp thời xác minh, xử lý nghiêm vụ việc thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Mọi hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả qua phản ánh từ người dân và thông tin trên không gian mạng.

Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu làm việc với đối tượng. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy xe biểu diễn hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mỗi hành vi thiếu ý thức trên đường không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.

Người dân khi có thông tin, hình ảnh về vi phạm giao thông có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng Cảnh sát giao thông 0693 187.521, đường dây nóng 0326 08.08.08, hộp thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh” để được tiếp nhận và xử lý kịp thời./.