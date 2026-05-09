Hải quan đồng loạt triển khai biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện Công điện số 38-CĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 5/5) về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan đã ban hành Công văn khẩn số 15923/CHQ-ĐTCBL(ngày 6/5) yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành đồng loạt triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan chủ động bám sát địa bàn, tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và đấu tranh chuyên sâu đối với các tuyến, mặt hàng, doanh nghiệp trọng điểm.

Sau ngày đầu ra quân (ngày 7/5), Cơ quan Hải quan cho biết Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm các lô hàng quá cảnh có nghi vấn về khai báo hải quan.

Lực lượng hải quan đã phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu của Hàn Quốc. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, lực lượng Hải quan đã phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu của Hàn Quốc, gồm 4.500 tuýp serum dưỡng da Jula’s Herb Carrot Aging 40g/tuýp; 608 lọ serum làm trắng da Medicube; 200 tuýp sữa rửa mặt Eucerin 150g; 4.000 lọ kem nền L’Oreal 30ml và 1.200 túi đeo chéo giả da kích thước 25x20x8cm gắn nhãn hiệu The North Face.

Ở vụ việc khác, Cơ quan Hải quan cũng phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 4.100 thắt lưng; 200 đôi giày và 50 túi xách nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith.

Hiện, các vụ việc trên đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

﻿ Hải quan cũng phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 4.100 thắt lưng; 200 đôi giày và 50 túi xách nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước đó, ngày 2/2, quá trình làm thủ tục nhập khẩu lô hàng quả chà là khô nguyên cành, quả chà là khô rời của Công ty cổ phần Hạt và Gia vị (MST: 0315161466), Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Chi cục Hải quan khu vực II) đã phát hiện lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu "Dates Sanwan." Đây là nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam với trị giá tang vật vi phạm khoảng 2,28 tỷ đồng.

Theo đó, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã lập biên bản vi phạm và Chi cục Hải quan khu vực II chuyển toàn bộ hồ sơ qua Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt là 490 triệu đồng và áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Hạt và Gia vị trong thời hạn hai tháng đồng thời buộc công ty này loại bỏ, tiêu huỷ yếu tố vi phạm.

Tang vật thu được. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Theo đó, các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu trên tất cả các tuyến, địa bàn. Cụ thể là tập trung kiểm soát, đấu tranh chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; Đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cộng đồng.

Theo Cục Hải quan, việc triển khai đồng bộ giữa kế hoạch tổng thể với các văn bản cảnh báo chuyên đề đã tạo thành chuỗi hành động xuyên suốt từ định hướng, tổ chức thực hiện, cảnh báo đến phát hiện, xử lý vi phạm. Điều này góp phần kịp thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, các tuyến, địa bàn trọng điểm và những vấn đề nổi cộm phát sinh trong thực tiễn.

Nhận diện được tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam, ngày 10/03/2026, Cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch số 13576/KH-CHQ về việc kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.

Tang vật thu được. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tổng kết trong 4 tháng đầu năm, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, trong đó cao điểm là tháng Một với 11 vụ việc. Hàng hóa vi phạm đa dạng, trải rộng từ hàng tiêu dùng, thời trang cao cấp mang nhãn hiệu Dior, Louis Vuitton, Adidas…, thiết bị điện tử như Apple, Seiko…, đến thực phẩm và linh kiện công nghiệp, phụ tùng ô tô...

Theo Cơ quan Hải quan, các đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng thủ đoạn khai báo sai tình trạng pháp lý của hàng hóa; Nhập khẩu, quá cảnh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Nhiều vụ việc đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, một vụ việc liên quan đến mặt hàng vòng bi do Chi cục Hải quan khu vực II phát hiện đã được kiến nghị khởi tố hình sự theo quy định./.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới Do chênh lệch giá xăng, dầu giữa Việt Nam và Lào ở mức cao nên tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới diễn biến phức tạp.