300 người khẩn trương tìm người mất tích giữa rừng sâu Bắc Quang

Tối 10/5, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, Trưởng Công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Công an cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang xuyên đêm băng rừng, chạy đua với thời gian để tìm kiếm một công dân mất tích khi vào rừng tìm cây thảo dược.

Trước đó, bà Phàn Mùi Mủi, vợ ông Triệu Chàn Tá (sinh năm 1968, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) trình báo với cơ quan Công an về việc chồng mình đi vào khu vực rừng Nặm Ký thuộc rừng phòng hộ xã Bắc Quang từ khoảng 8 giờ ngày 8/5 để tìm cây thảo dược nhưng đến tối muộn vẫn không trở về, điện thoại mất liên lạc.

Khi đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể và đông đảo người dân địa phương huy động lực lượng tìm kiếm quy mô lớn.

Các tổ cứu hộ được chia thành nhiều hướng, băng rừng, lội suối, rà soát từng khe đá, triền núi với hy vọng sớm phát hiện dấu vết của người mất tích. Tuy nhiên, địa hình rừng núi hiểm trở, cây cối rậm rạp cùng mưa lớn kéo dài khiến đường trơn trượt, nhiều khu vực ngập bùn sâu, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, Công an xã Bắc Quang xác định đây là tình huống khẩn cấp bởi thời gian càng kéo dài thì nguy cơ đối với người mất tích càng lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi và khu vực rừng sâu hiểm trở. Vì vậy, lực lượng chức năng đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phát động người dân tại các thôn lân cận cùng hỗ trợ cung cấp thông tin.

“Dù địa hình rất khó khăn nhưng chúng tôi không bỏ sót bất kỳ khu vực nào có thể có dấu vết của nạn nhân. Tất cả lực lượng đều đang nỗ lực cao nhất với hy vọng sớm tìm thấy ông Triệu Chàn Tá an toàn,” Thượng tá Hoàng Văn Chuyền chia sẻ.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị người dân nếu phát hiện thông tin liên quan đến ông Triệu Chàn Tá, đặc biệt là trường hợp nhìn thấy người đàn ông mặc áo vàng đi cùng một con chó đen tại các khu vực rừng giáp ranh, cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bắc Quang (số điện thoại: 0982 291 819) hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm./.

