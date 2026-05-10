Xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại Quảng Trị, trong chiều 10/5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Thọ, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Dục Tài (thuộc xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) đã có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 9/5, tại khu vực xã Vĩnh Định.

Nữ sinh bị đánh là em L.T.D.H. (học lớp 7, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Ba, thuộc xã Vĩnh Định).

Liên quan đến vụ việc có 4 học sinh tham gia, gồm 3 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Thọ gồm: N.T.Q.A., N.N.B.T. và N.N.K.N. và 1 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Dục Tài là H.N.M.T. (cùng học lớp 8).

Theo báo cáo của hai nhà trường, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Các học sinh liên quan đã hẹn gặp nhau tại xã Vĩnh Định để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến xảy ra vụ việc.

Sau vụ việc, em L.T.D.H. được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra và điều trị. Hiện nữ sinh vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Sau khi làm rõ vụ việc và xác định được danh tính các học sinh tham gia đánh nữ sinh lớp 7, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Thọ cùng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Dục Tài đã thông báo tới giáo viên, phụ huynh để phối hợp với Công an xã xử lý, giáo dục các em theo quy định.

Đại diện lãnh đạo hai nhà trường cho biết vụ việc xảy ra ngoài thời gian học tập và ngoài khuôn viên trường học, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, đây là sự việc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục cũng như hình ảnh học sinh nên cần được phối hợp xử lý, giáo dục và ngăn ngừa kịp thời.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã chỉ đạo các trường liên quan khẩn trương báo cáo, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình liên quan nhằm ổn định tâm lý, bảo đảm việc học tập của các em.

Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, các học sinh vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt tại một đoạn đường vắng ở tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các nhà trường đã liên hệ thăm hỏi học sinh và gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc để có hướng xử lý phù hợp.

Các học sinh tham gia vụ việc cùng gia đình cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi nữ sinh bị đánh.

Dự kiến trong lễ chào cờ sáng 11/5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Dục Tài sẽ tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của bạo lực học đường, góp phần ngăn ngừa những vụ việc tương tự xảy ra./.

Thành phố Hồ Chí Minh xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc xếp hàng giờ thể dục; sau đó, nhóm học sinh hẹn nhau vào nhà vệ sinh để giải quyết.