Thanh Hóa: Khởi tố sáu bị can "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Chiều 5/10, trong lúc can ngăn một nhóm học sinh đánh nhau, nữ sinh L.V.G.N (lớp 11-Trường THPT Nông Cống 2) bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng," hậu quả em N bị gãy đốt sống cổ.

Nữ sinh L.V.G.N vẫn đang được điều trị. (Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Ngày 16/12, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố sáu bị can là học sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ, tổn thương 23% sức khỏe.

Sáng 16/12, ông Lê Văn Thanh (bố của nữ sinh L.V.G.N., ngụ thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ) cho biết đã nhận được kết quả giải quyết tin báo tội phạm từ Công an huyện Nông Cống.

Theo thông báo của Công an huyện Nông Cống gửi gia đình ông Thanh, ngày 5/10, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (huyện Nông Cống), em L.V.G.N. bị Nguyễn Thị Ngọc A. (17 tuổi, ngụ xã Tế Thắng); Nguyễn Thị G. (17 tuổi, ngụ xã Tân Phúc); Hoàng Thị Huyền T. (17 tuổi, ngụ xã Tân Phúc); Nguyễn Thị A. (16 tuổi, ngụ xã Hoàng Sơn); Lê Phương D. (16 tuổi, xã Trung Chính); Vũ Lê Tr. (17 tuổi, ngụ xã Tế Thắng), đều ở huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) "đánh hội đồng" gây thương tích.

Kết quả giám định cho thấy, em L.V.G.N. bị tổn thương 23% sức khỏe. Hành vi của nhóm nữ sinh trên là cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2, điều 134, Bộ luật Hình sự.

Từ kết quả trên, ngày 9/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu nữ sinh trên về hành vi "cố ý gây thương tích." Công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, chiều 5/10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc (huyện Nông Cống) nữ sinh L.V.G.N. (sinh năm 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường Trung học Phổ thông Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng." Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, dùng chân đạp vào người.

Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Các bác sỹ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ. Do bị tổn thương nặng, gia đình nữ sinh N. phải làm đơn bảo lưu kết quả học tập để em điều trị bệnh./.

