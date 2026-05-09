Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng hai trường THPT chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Cụ thể, Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An có chất lượng giáo dục tiệm cận chuẩn các chuẩn mực quốc tế; giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông; đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế bảo đảm chất lượng toàn diện.

Để đạt mục tiêu trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cần đáp ứng 5 tiêu chí cốt lõi, gồm: chuẩn đầu ra quốc tế hóa; khả năng tiếp nhận học sinh quốc tế; quản trị theo chuẩn quốc tế; đội ngũ sư phạm đạt chuẩn cao; hạ tầng và hệ sinh thái học thuật.

Việc thực hiện được tiến hành theo lộ trình, bắt đầu thí điểm chương trình học thuật sâu ngay từ năm học 2026-2027 cho 3-4 lớp và triển khai tiệm cận quốc tế cho các lớp còn lại, nâng cấp cơ sở vật chất và bồi dưỡng 100% giáo viên đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo khung 6 bậc.

Giai đoạn 2031-2035, triển khai chương trình tích hợp nâng cao cho toàn trường, 90% giáo viên có năng lực dạy song ngữ hoặc theo chuẩn quốc tế, học sinh quốc tế hoặc trao đổi chiếm 1%...

Giai đoạn 2036-2045, 100% học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ học thuật quốc tế, chứng chỉ công nghệ thông tin quốc tế; học sinh quốc tế đạt 2% tổng quy mô. Trường trở thành trung tâm bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu giáo dục bậc trung học phổ thông, nằm trong tốp 100 trường chuyên khu vực châu Á; thiết lập mạng lưới trường chuyên với các trường hàng đầu thế giới; trở thành điểm du lịch giáo dục của Thủ đô…

Với trường Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, đề án hướng tới đưa trường trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức; chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành. Qua đó, nhà trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức chuyên sâu mà còn hình thành bản sắc cá nhân tự chủ, khả năng nghiên cứu độc lập và tâm thế sẵn sàng hội nhập môi trường học thuật toàn cầu.

Mô hình xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp giáo dục STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm và minh chứng chất lượng.

Lộ trình triển khai đề án của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam chia làm ba giai đoạn.

Từ 2026-2027 là giai đoạn chuẩn bị, khởi động và thí điểm. Theo đó, trường sẽ hoàn thiện khung chương trình và thí điểm thực hiện, vừa triển khai vừa đánh giá, điều chỉnh; chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ.

Giai đoạn 2027-2030 sẽ triển khai đồng bộ chương trình ở các khối lớp, hoàn thiện điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, mở rộng hợp tác và chuẩn bị bước đầu cho các tiêu chí kiểm định quốc tế.

Từ 2030-2035 là giai đoạn hoàn thiện mô hình triển khai các chương trình giáo dục tiệm cận quốc tế, hướng tới chuẩn đầu ra đạt chất lượng tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận; chuẩn bị và triển khai kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn CIS..

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc triển khai đề án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của Thủ đô đồng thời hình thành mô hình trường chuyên công lập tiệm cận chuẩn quốc tế có khả năng lan tỏa toàn ngành.

Đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm thế giới cũng là mục tiêu được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới./.

