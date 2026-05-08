Cao Bằng quan tâm hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi

Chiều 8/5, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 tỉnh Cao Bằng tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi.

Tại cuộc họp, bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi, khu vực biên giới, bảo đảm không thí sinh nào bỏ thi vì điều kiện khách quan

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Toàn tỉnh dự kiến có 5.654 thí sinh, tăng 630 thí sinh; tỉnh bố trí 21 điểm thi, tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới như tăng cường đăng ký dự thi trực tuyến, tối ưu hóa truyền dữ liệu và đề thi qua hệ thống số hóa, rút ngắn thời gian nhận đơn phúc khảo, điều chỉnh diện ưu tiên phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 4/7. Toàn tỉnh thành lập 29 hội đồng coi thi tại các trường Trung học phổ thông; kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 14/7.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho các kỳ thi đã được triển khai đúng kế hoạch; các trường tập trung phương án ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh; các địa phương chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ coi thi, chấm thi…

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận phương án phối hợp giữa các ngành, địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, điện, thông tin liên lạc; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh nắm vững quy chế và những điểm mới của kỳ thi.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiệm vụ; chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi, không để xảy ra sai sót, bị động.

Đối với 21 xã, phường chủ trì điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, phải chủ động đề xuất nhân sự Ban Chỉ đạo điểm thi, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/5 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Các sở, ngành, địa phương phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên góp ý, hoàn thiện phân công nhiệm vụ trước ngày 11/5; các sở, ngành ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ đến cơ sở. Công tác kiểm tra chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông phải hoàn thành trước ngày 1/6 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trước ngày 25/6/2026./.

Tuyển sinh đại học 2026: Các kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng hút thí sinh Theo các chuyên gia, do nhiều trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực và tăng chỉ tiêu cho phương thức này nên số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi cũng tăng mạnh.

​