Hơn 32.000 học sinh đoạt giải cấp quốc gia cuộc thi trực tuyến Violympic

Lễ trao giải Violympic năm học 2025–2026 vừa diễn ra sáng nay với sự tham gia của 550 học sinh tiêu biểu đại diện cho hàng triệu thí sinh trên toàn quốc. Chương trình do Tập đoàn FPT, đơn vị tổ chức cuộc thi thực hiện.

Năm học 2025–2026 tiếp tục ghi dấu sức lan tỏa mạnh mẽ của Violympic khi thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia, với gần 150.000 thí sinh bước vào vòng chung kết quốc gia. Sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý. Dù mới là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng Quốc gia cho học sinh lớp 1 nhưng ngay lập tức sân chơi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Trong tổng số học sinh đạt giải, có 2.595 giải Vàng, 3.896 giải Bạc, 6.512 giải Đồng và 19.300 giải Khuyến khích. Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước với 7.733 học sinh đạt giải, tiếp theo là Hải Phòng với 4.396 học sinh, Phú Thọ với 3.720 học sinh, Ninh Bình với 3.608 học sinh và Hưng Yên với 2.437 học sinh đạt giải.

Nhiều thí sinh đến từ các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng hay Lào Cai. Điều đó cho thấy Violympic không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các đô thị lớn mà còn ngày càng trở thành sân chơi học tập quen thuộc với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Tổng giá trị giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc trên toàn quốc lên tới gần 2 tỷ đồng.

Sau lễ trao giải tại Hà Nội, Violympic sẽ tiếp tục tổ chức Lễ trao giải tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/5. Đây là năm đầu tiên Violympic tổ chức lễ trao giải lớn tại cả 2 miền.

Tốp 20 học sinh xuất sắc tại vòng quốc gia Violympic từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ được ưu tiên vào thẳng vào vòng quốc gia của Vio Global Champion – cuộc thi toán học toàn cầu do Tập đoàn FPT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội để những gương mặt nổi bật nhất từ Violympic tiếp tục đại diện cho học sinh Việt Nam bước vào hành trình chinh phục sân chơi quốc tế.

Sau gần hai thập kỷ, Violympic không chỉ là một sân chơi bổ ích cho học sinh còn là minh chứng thực tế cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ chiến lược, vận hành hạ tầng số trong giáo dục theo đúng định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW và trở thành cầu nối để những tài năng học thuật trẻ của Việt Nam từng bước vươn ra thế giới./.

Tạo cơ hội tiếp cận tri thức công bằng cho trẻ em dân tộc thiểu số Từ những con chữ giản dị, một hành trình lớn hơn đang được mở ra - hành trình của tri thức, của hội nhập và của khát vọng vươn lên, nhưng vẫn vẹn nguyên bản sắc văn hóa dân tộc.