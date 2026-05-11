Phổ cập giáo dục mầm non 3 - 5 tuổi, cần bổ sung gần 69.000 giáo viên

Hiện ngành giáo dục đang thiếu trên 15.200 giáo viên và dự kiến cần bổ sung thêm khoảng 68.779 giáo viên trong giai đoạn 2026-2030.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn hôm nay, 11/5.

Rà soát để bổ sung nhân lực, vật lực

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Giáo dục Mầm non thời gian tới là tập trung mở rộng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến lớp đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đây cũng là nhiệm vụ được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Thanh Đề, thực hiện hai nhiệm vụ trên, Vụ Giáo dục Mầm non đang rà soát quy mô, điều kiện bảo đảm và yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình triển khai để xây dựng lộ trình phù hợp.

Cũng theo ông Đề, hiện cả nước có 15.069 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó 78,7% là công lập. Tổng số trẻ em được huy động đến trường đạt hơn 4,87 triệu trẻ. Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 58,7%.

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên toàn ngành hiện có 497.174 người. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Số giáo viên còn thiếu ở thời điểm hiện tại là trên với 15.200 người và dự kiến cần bổ sung thêm khoảng 68.779 giáo viên trong giai đoạn 2026-2030. Về cơ sở vật chất, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85,23% nhưng thiết bị dạy học mới đáp ứng khoảng 49,65% nhu cầu tối thiểu.

Trước thực tiễn này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh lưu ý Vụ Giáo dục Mầm non tiếp tục rà soát kỹ lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, làm rõ các khó khăn, điểm nghẽn về cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực triển khai tại từng địa phương để có giải pháp phù hợp. Các số liệu về nhu cầu đầu tư, nhu cầu bổ sung giáo viên phải được phân tích cụ thể theo từng địa phương, bảo đảm có căn cứ phục vụ công tác tham mưu và điều hành.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu Vụ Giáo dục Mầm non tăng cường làm việc trực tiếp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non.

Giảm tối đa thủ tục hành chính, phong trào, hội thi

Cũng theo ông Đề, bên cạnh việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo lộ trình, trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Vụ Giáo dục Mầm non tập trung triển khai đổi mới chương trình đào tạo.

Vụ Giáo dục Mầm non đã ban hành kế hoạch, quyết định phê duyệt triển khai thí điểm chương trình mới từ năm học 2026-2027. Chương trình hướng tới phát triển toàn diện trẻ em, phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Vụ cũng sẽ tập trung nâng cao năng lực đội ngũ, đánh giá chất lượng dinh dưỡng trẻ em, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và xây dựng các mô hình giáo dục tiên tiến trên nền tảng số.

Đối với đổi mới chương trình giáo dục mầm non, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu tổ chức sơ kết việc triển khai thí điểm để đánh giá toàn diện mức độ phù hợp của chương trình, khả năng triển khai của giáo viên, tác động đối với trẻ em cũng như hiệu quả thực hiện gắn với chuyển đổi số, học liệu và các công cụ hỗ trợ giáo viên.

Thứ trưởng cũng lưu ý cần sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và tránh lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu việc đánh giá, đề xuất giải pháp phải được đặt trong tổng thể hệ thống giáo dục quốc dân, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Tất cả nhiệm vụ, giải pháp, dự án, chỉ tiêu và chỉ số triển khai phải bám sát các mục tiêu cũng như các yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Giáo dục Mầm non rà soát và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh truyền thông chính sách nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là phụ huynh và chính quyền địa phương; tăng cường quản trị theo nguyên tắc “6 rõ” và quản trị dựa trên dữ liệu; xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục mầm non…

Để giải quyết vấn đề giáo viên, Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục rà soát nhu cầu biên chế, hoàn thiện chính sách đối với giáo viên theo hướng công bằng, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu công việc. Các đơn vị phải đề xuất cụ thể nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ. Vụ Giáo dục Đại học khẩn trương hoàn thiện, ban hành chuẩn chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giao chỉ tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đối với cơ sở vật chất, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng thông tư ban hành danh mục trang thiết bị phục vụ giáo dục mầm non theo hướng thực chất, hiệu quả, có lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để giảm tối đa thủ tục hành chính, hồ sơ, minh chứng và các công việc mang tính hình thức đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu thay vì giấy tờ hành chính; rà soát tổng thể các phong trào, hội thi nhằm giảm áp lực không cần thiết, giúp giáo viên tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn./.

