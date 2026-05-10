Va chạm liên hoàn gây ùn tắc cục bộ trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Sáng 10/5, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa 4 xe ôtô trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai, khiến giao thông qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút tại Km227+500 thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai giữa 4 phương tiện gồm xe ôtô mang biển kiểm soát 24B-005.47, xe khách 29K-023.74, hai xe tải mang biển kiểm soát 29H-810.01 và 29F-059.50.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này có mưa, mặt đường trơn trượt. Dù hệ thống an toàn giao thông và nền mặt đường tại vị trí này vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, nhưng vụ va chạm đã khiến các phương tiện lưu thông bị ùn tắc cục bộ ở cả hai chiều.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội vận hành bảo trì VECS đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (Đội 1, Phòng 6, Cục C08) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý sự cố.

Các biện pháp phân làn từ xa đã được triển khai tại trạm thu phí IC17 và nút giao Phố Lu. Đội cứu hộ giao thông đã tiến hành cẩu kéo các phương tiện gặp nạn để sớm giải phóng mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cục Cảnh sát giao thông (C08) điều tra, làm rõ./.

