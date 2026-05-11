Đắk Lắk: Chờ nguồn vốn sửa chữa bờ kè hư hại nghiêm trọng trong nhiều năm

Ngày 11/5, ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho biết, Dự án sửa chữa, nâng cấp kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến Cảng cá Phường 6, phường Tuy Hòa) đã được Ban phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Tuy nhiên, đến nay dự án này chưa được giao nguồn vốn đầu tư nên chưa thể thực hiện đấu thầu thi công công trình.

Dự án sửa chữa, nâng cấp kè Bạch Đằng được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công với tổng chiều dài 1,13 km; hình thức kè đứng, gia cố chân kè bên ngoài mái nghiêng.

Giá trị dự toán công trình là 135 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hơn 110 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Liên quan đến tình trạng hư hại nghiêm trọng tại bờ kè Bạch Đằng do bão lũ, triều cường gây ra trong nhiều năm qua, mới đây, sau khi trực tiếp khảo sát các điểm sạt lở xung yếu, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ sớm có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án khắc phục, sửa chữa bờ kè này trong thời gian sớm nhất.

Bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, việc sửa chữa bờ kè Bạch Đằng là nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn thêm, bởi tình trạng hư hại không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, kè Bạch Đằng được đầu tư xây dựng cách đây hơn 20 năm. Hiện, kè đã xuống cấp nghiêm trọng vì nhiều nguyên nhân khác nhau với tổng chiều dài hư hại lên đến 500 m. Đặc biệt, tại một số vị trí, nước biển xâm thực khoét sâu vào đất liền, đường sá, khu vực dân cư tạo thành những "hàm ếch" rất nguy hiểm.

Ghi nhận thực tế trong những ngày qua, bờ kè Bạch Đằng tiếp tục có nguy cơ sạt lở, sụt lún nghiêm trọng bởi thủy triều và các đợt sóng dâng cao. Nhiều đoạn kè còn gặp tình trạng người dân đổ xà bần, đất đá gây mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương đã đặt một số biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không được tiếp cận khu vực này.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh về tình trạng bờ kè Bạch Đằng bị hư hại nghiêm trọng do bão lũ, triều cường gây ra trong nhiều năm. Từ đó gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lở, cuốn trôi nhiều mảng bê tông, cốt thép ở một số đoạn kè phía giáp biển.

Bề mặt kè và vỉa hè đường Bạch Đằng cũng bị sụt lún, nứt toác, bong tróc nền gạch đá tại nhiều đoạn. Nhiều đoạn thành kè trơ khung bê tông, cốt thép có nguy cơ đổ sập cao.

Hệ thống cảnh báo nguy hiểm, rào chắn an toàn tại những khu vực sạt lở, sụt lún, hư hỏng công trình hầu như không có.

Dù được Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) thông qua chủ trương sửa chữa, nâng cấp công trình vào năm 2024 nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai thi công./.

