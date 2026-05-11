Lâm Đồng dồn lực giải phóng mặt bằng hai tuyến cao tốc trọng điểm

Ngay sau khi được thi công những hạng mục đầu tiên, dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương và Tân Phú-Bảo Lộc tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công bù lại khoảng thời gian chờ đợi.

Hơn 10 ngày sau khi nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng, ông Đinh Văn Hiếu (thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận) bắt đầu cưa hạ, thu dọn vườn càphê của gia đình để bàn giao cho đơn vị thi công.

Vừa lau giọt mồ hôi, ông Hiếu vừa cho biết, gia đình ông có gần 3.000m2 vườn càphê nằm trong dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. Sau khi kiểm đếm, gia đình ông nhận được gần 900 triệu đồng, dù giá đền bù thấp hơn giá thị trường nhưng gia đình cũng vui vẻ chấp thuận vì lợi ích chung của địa phương, của quốc gia.

Ông Đinh Văn Hiếu (xã Bảo Thuận, Lâm Đồng) thu dọn vườn rẫy để bàn giao mặt bằng thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sau khi nhận tiền đền bù. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

“Không chỉ gia đình tôi mà bà con ở đây cũng rất vui vẻ, tôi kỳ vọng công trình nhanh chóng hoàn thiện và không chỉ phục vụ cho thế hệ chúng tôi mà cho cả đời con cháu sau này nữa,” ông Hiếu tin tưởng.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận) có hơn 4.000m2 đất vườn càphê và căn nhà cấp 4 nằm trong diện đền bù giải phóng mặt bằng để thi công cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương tại vị trí Km162.

Sau khi đã nhận tiền đền bù, ông Ngọc đã tự tháo dỡ công trình, nhà ở và vườn càphê để bàn giao mặt bằng sạch. Hiện nay, tại vị trí Km162, đơn vị thi công đã triển khai làm đường công vụ để phục vụ việc chuyên chở vật liệu, thi công cao tốc.

Ông Ngọc cho biết, gia đình ông được nhận hơn 2,4 tỷ tiền đền bù nhưng vẫn khá thấp so với mặt bằng chung. Vì lợi ích chung, ông cũng bàn giao mặt bằng và không có ý kiến gì thêm. Tuy nhiên ông cũng mong muốn cơ quan chức năng có thêm hỗ trợ để ông và người dân trong vùng ổn định sản xuất và cuộc sống.

Theo ông Lê Đức Tài, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (một trong 3 đơn vị thi công cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương) cho biết, đơn vị chịu trách nhiệm thi công khoảng 10km cao tốc (Km161+750 đến Km171+600), đoạn qua các xã Bảo Thuận và Gia Hiệp (địa bàn huyện Di Linh cũ).

Đến nay, đã có trên 40% mặt bằng sạch được các địa phương bàn giao cho đơn vị triển khai các mũi thi công đầu tiên.

“Chúng tôi cũng huy động nhân lực, thiết bị để thi công đường công vụ, đường dân sinh theo tiêu chí dân bàn giao mặt bằng đến đâu thì thi công tới đó để bù lại khoảng thời gian chờ mặt bằng. Đồng thời cũng phối hợp với các địa phương vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ đề ra,” ông Tài cho hay.

Các dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương là công trình trọng điểm nhằm kết nối trung tâm Lâm Đồng với các tỉnh, thành phía Nam, giảm tải cho tuyến quốc lộ 20 hiện hữu. Trong đó, tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có tổng chiều dài 73,62km, kinh phí đầu tư hơn 17,7 nghìn tỷ đồng và được khởi công tháng 6/2025.

Cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc có tổng chiều dài gần 66km, kinh phí đầu tư khoảng 18 nghìn tỷ đồng. Cả hai dự án được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027 nhưng do vướng mắc về mặt bằng nên đến đầu tháng 5 năm 2026 mới được triển khai các mũi thi công đầu tiên.

Bản đồ thể hiện tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho thi công cao tốc tại Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có tổng diện tích đất thu hồi là 537,53 ha với tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi 2.462/2.462 hồ sơ.

Tính đến đầu tháng 5/2026, các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.332 hồ sơ với tổng số tiền là 2.695,819 tỷ đồng; đã chi trả tiền cho 1.670 hộ (336,79 ha) với tổng số tiền 1.899,488 tỷ đồng (đạt 84,4%).

Hiện nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 345,37ha (trong đó, diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân 312,56ha, diện tích đất công 32,81ha).

Đối với tuyến cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, tổng diện tích đất thu hồi là 393,61 ha với tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi 927/927 hồ sơ. Hiện, cơ quan chức năng đã kiểm đếm được 871/927 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (đạt 93,96%).

Các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 590 hồ sơ với số tiền là 610,77 tỷ đồng và đã chi trả tiền bồi thường cho 207 hộ (40,33 ha) với tổng số tiền 219,72 tỷ đồng (đạt 36,0%). Hiện nay, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 52,79ha (trong đó, diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân 38,62ha, diện tích đất công 14,17ha).

Tại buổi làm việc về tình hình thực hiện 2 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho hai dự án cao tốc trên.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 bám sát cơ sở, trực tiếp phối hợp với các địa phương xử lý ngay các hồ sơ giải phóng mặt bằng; bám sát, theo dõi tiến độ từng ngày, kịp thời đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công tại những vị trí đã có mặt bằng.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp cùng các địa phương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ cho hai dự án cao tốc trọng điểm trên./.

