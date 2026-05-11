Đồng Nai: 23 xã, phường cam kết giải ngân vốn cho 5 dự án giao thông trọng điểm

Ngày 11/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai cho biết hiện 23 xã, phường trên địa bàn Đồng Nai có 5 dự án giao thông trọng điểm đi qua (đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 773, đường 770B, đường 769 và Hương lộ 2) đã có văn bản cam kết hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án.

Các xã, phường gồm Xuân Bắc, Xuân Quế, Xuân Đường, Gia Kiệm, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc, Xuân Lập, An Viễn, Bình Minh, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Tân An, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Dầu Giây, Bình An, Long Thành, Tam Phước, An Phước cam kết 6 tháng đầu năm nay giải ngân khoảng 50% nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 5 dự án, số còn lại sẽ được giải ngân hết trong các tháng cuối năm.

Riêng các xã, phường có đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là đường Vành đai 4) đi qua đang tăng tốc giải quyết hồ sơ, thủ tục để giải ngân vốn, đảm bảo mặt bằng khởi công dự án vào tháng 6/2026.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai, xã Xuân Quế đang triển khai giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 và đường 770B. Để triển khai đường Vành đai 4 xã Xuân Quế cần thu hồi gần 28 ha đất do hơn 200 hộ và một số tổ chức đang sử dụng. Hiện, xã đã niêm yết phương án bồi thường đợt 1 với 65 trường hợp, kinh phí hơn 27 tỷ đồng; đồng thời, phối hợp cùng các đơn vị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Với đường 770B, xã đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường để giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, 5 dự án nêu trên có tính kết nối vùng; đồng thời, kết nối các địa phương với sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, hàng nghìn hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất. Năm 2026, thành phố Đồng Nai bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án.

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các xã, phường có dự án Vành đai 4, đường 773, đường 770B, đường 769 và Hương lộ 2 đi qua tăng cường nhân lực kiểm đếm đất đai, tài sản, sớm hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ dự án; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận, sớm di dời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai sẽ điều động nhân sự có trình độ chuyên môn hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thu hồi đất, tái định cư các dự án nêu trên./.

