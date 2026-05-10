Kịp thời phát hiện cây đổ chắn đường sắt, tàu khách dừng khẩn cấp

Chiều 10/5, sau cơn mưa lớn, một cây lớn bất ngờ đổ chắn ngang đường sắt tại khu vực xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến tàu chở khách phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 10/5, hai nhân viên gác chắn tại đường ngang Km 1682+385 giao với đường Bắc Sơn - Long Thành, xã Bình Minh phát hiện cây lớn đổ, nằm chắn ngang đường ray, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Anh Trịnh Dũng (nhân viên gác chắn tại đường ngang Km 1682+385 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại gác chắn, anh cùng đồng nghiệp Nguyễn Danh Kỳ phát hiện cách gác chắn khoảng 300 m có một cây lớn ngã nằm chắn ngang đường sắt. Thời điểm này tàu khách SE10 đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc và xin đường qua khu vực trên.

“Trước tình huống khẩn cấp, chúng tôi lập tức báo trực ban để phong tỏa khu gian; đồng thời nhanh chóng tiến hành cưa hạ, di dời cây bị đổ ra khỏi phạm vi đường sắt nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu,” anh Trịnh Dũng cho biết.

Đến 14 giờ 47 phút cùng ngày, sự cố trên đã được khắc phục, tuyến đường sắt được thông trở lại. Ít phút sau, tàu SE10 tiếp tục hành trình qua khu vực an toàn.

Ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết, may mắn vị trí cây đổ chỉ cách gác chắn đường ngang Km 1682+385 khoảng 300m nên các nhân viên kịp thời phát hiện, thông báo trực ban phong tỏa khu gian, giúp tàu khách SE10 dừng lại an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc./.

