Ba Lan triển khai 10.000 binh sỹ sau sự cố đường sắt

Ngày 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đã thông báo về việc triển khai chiến dịch "Horyzont" (Chân Trời) với sự tham gia của 10.000 binh sỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa phá hoại đang gia tăng, đặc biệt là sau các sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống đường sắt của quốc gia.

Chiến dịch này sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, trong đó mục tiêu chính là đảm bảo an ninh công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết chiến dịch "Horyzont" sẽ tập trung vào việc bảo vệ hệ thống đường sắt và các cơ sở hạ tầng chiến lược khác, sau khi một loạt vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tuyến đường sắt phía Nam thủ đô Vacsava vào cuối tuần qua.

Các điều tra viên cũng đã phát hiện dấu hiệu của sự can thiệp vào đường ray và các đoạn cáp treo bị đứt, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định chiến dịch này sẽ là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của nước này.

Theo ông, việc triển khai quân đội trên đường phố không phải là điều bất thường ở châu Âu, nơi các quốc gia thường xuyên sử dụng lực lượng vũ trang để đảm bảo an ninh trong bối cảnh các mối đe dọa phức tạp.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh: "Chúng tôi có một quân đội mạnh mẽ, đứng thứ ba trong NATO. Việc binh lính xuất hiện trên đường phố là một phần trong nỗ lực duy trì an ninh cho người dân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay."

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho rằng trong kỷ nguyên "chiến tranh hỗn hợp," các cơ quan nhà nước cần phải hợp tác chặt chẽ để đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng, nhất là khi các cuộc tấn công phá hoại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các lực lượng cảnh sát, quân đội và an ninh đường sắt sẽ được tổ chức thành các "nhóm tác chiến" nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ba Lan, Wiesław Kukuła, thông báo rằng chiến dịch "Horyzont" sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21/11.

Đồng thời, ông cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công phá hoại trong dịp Giáng sinh sắp tới. Để nâng cao mức độ cảnh giác, một ứng dụng mới sẽ được phát triển, giúp người dân có thể báo cáo các mối đe dọa nghi ngờ. Dự kiến ứng dụng này sẽ được ra mắt vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Cũng trong ngày 19/11, Thủ tướng Donald Tusk đã quyết định nâng mức cảnh báo trên một số tuyến đường sắt lên mức "Charlie" - mức cảnh báo cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo của Ba Lan, nhằm đối phó với các âm mưu phá hoại tiềm tàng.

Với hệ thống cảnh báo khủng bố gồm 4 mức, Ba Lan đang tiếp tục duy trì mức độ cảnh giác cao, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó để bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng phức tạp./.

