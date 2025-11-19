Moskva lên tiếng về việc Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga

Reuters đưa tin Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/11 bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Ba Lan đóng lãnh sự quán cuối cùng của Nga còn hoạt động tại Gdansk, cho rằng động thái này thể hiện “sự thiếu tỉnh táo.”

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố rút giấy phép hoạt động của Lãnh sự quán Nga tại Gdansk, sau vụ nổ trên tuyến đường sắt mà Warsaw cáo buộc do tình báo Nga gây ra.

Ngày 18/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này đã xác định hai công dân Ukraine là nghi phạm trong hai vụ phá hoại tuyến đường sắt tại Ba Lan và bị cáo buộc làm việc cho Moskva.

Phát biểu trước quốc hội, ông Tusk viện dẫn thông tin từ cơ quan công tố và điều tra nêu rõ hai người này “đã hoạt động và hợp tác với các cơ quan tình báo Nga trong thời gian dài.” Hai nghi phạm đã bỏ trốn sang Belarus sau khi thực hiện hành vi phá hoại.

Trước đây, Ba Lan từng cho rằng vai trò trung chuyển viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga khiến nước này trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại. Tuy nhiên, Moskva nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Warsaw.

Và trong vụ nổ đường sắt này cũng vậy, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc trên và tố ngược Ba Lan “bài Nga.”

Khi được hỏi về quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga, ông Peskov nhấn mạnh: “Quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn xấu đi. Đây có lẽ là biểu hiện của sự xấu đi đó - mong muốn của giới chức Ba Lan về việc đưa khả năng quan hệ lãnh sự hay ngoại giao về mức bằng 0."

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan ngày 19/11 thông báo các máy bay quân sự của Ba Lan và đồng minh trực chiến đã được điều động để ứng phó trước hoạt động bị cáo buộc của Nga tại Ukraine.

Trong thông báo đăng trên X, cơ quan này cho biết: “Máy bay Ba Lan và đồng minh đã bắt đầu hoạt động trong không phận của chúng ta… Các cặp tiêm kích trực chiến và một máy bay cảnh báo sớm trên không đã được xuất kích báo động. Các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất."

Theo thông báo, các hoạt động này nhằm bảo đảm an ninh cho những khu vực giáp ranh với “các vùng dễ tổn thương."

Những tháng gần đây, quân đội Ba Lan đã đưa ra các cảnh báo tương tự với tần suất ngày càng tăng, thường trùng thời điểm còi báo động phòng không vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Trong năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẽ không tấn công các đồng minh NATO. Ông Putin cho rằng các chính trị gia phương Tây đang tìm cách đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề trong nước bằng “mối đe dọa Nga,” và nhấn mạnh “những người hiểu biết đều nhận rõ” đây là thông tin giả./.

