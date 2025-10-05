Ba Lan triển khai máy bay sau khi Nga không kích Ukraine

Thế giới

Ba Lan cùng các đồng minh NATO đã triển khai máy bay để bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine bao gồm các khu vực gần biên giới với Ba Lan.

Tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan-Krzesiny. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Theo Reuters, Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sáng 5/10, nước này cùng các đồng minh NATO đã triển khai máy bay để bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, bao gồm cả các khu vực gần biên giới với Ba Lan.

Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan thông báo trên mạng X: “Máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng ta, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất."

Lúc 9h10 sáng 5/10 (giờ Hà Nội), toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều phát cảnh báo không kích, sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga.

Vào cuối tháng 9, Lực lượng vũ trang Thụy Điển và Ba Lan đã phối hợp tiến hành cuộc tập trận quy mô trên đảo Gotland - vị trí chiến lược được ví như “tàu sân bay khổng lồ” giữa Biển Baltic.

Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh các đơn vị trên bộ, trên biển và trên không trước nguy cơ bị tấn công.

Cuộc tập trận mang tên Gotland Sentry có sự tham gia của binh sỹ Thụy Điển cùng lực lượng lính dù và đơn vị tên lửa bờ biển của Ba Lan, mô phỏng tình huống phòng thủ khẩn cấp./.

