Ba Lan mở lại cửa khẩu biên giới với Belarus

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 23/9 tuyên bố các cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan và Belarus sẽ được mở cửa trở lại từ nửa đêm 25/9 sang ngày 26/9.

Cửa khẩu biên giới Bobrowniki giữa Ba Lan và Belarus. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Reuters đưa tin Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 23/9 tuyên bố các cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan và Belarus sẽ được mở cửa trở lại từ nửa đêm 25/9 sang ngày 26/9.

Ba Lan đã đóng biên giới với Belarus trong tháng này do các cuộc tập trận quân sự mà Nga dẫn đầu diễn ra tại Belarus.

Mối lo ngại của Ba Lan, thành viên NATO và Liên minh châu Âu, về cuộc tập trận “Zapad” (Phương Tây) càng gia tăng sau khi khoảng 21 thiết bị bay không người lái của Nga xâm nhập không phận nước này trong đêm 9-10/9.

Ông Tusk phát biểu với chính phủ: “Việc kết thúc cuộc tập trận này đã làm giảm bớt - dù tôi không thể nói là loại bỏ - nhiều mối đe dọa. Xét đến lợi ích kinh tế của các hãng vận tải và ngành đường sắt Ba Lan, chúng tôi kết luận biện pháp này đã hoàn thành mục tiêu của nó.”

Thủ tướng Ba Lan cũng nhấn mạnh nếu căng thẳng gia tăng, chính phủ sẽ không do dự đưa ra quyết định thích hợp./.

