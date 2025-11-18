Ba Lan phát hiện bằng chứng quan trọng trong loạt vụ phá hoại đường sắt

Ngày 17/11, Chính phủ Ba Lan thông báo các cơ quan chức năng đã thu thập được bằng chứng quan trọng, giúp lực lượng điều tra nhanh chóng xác định thủ phạm trong các vụ phá hoại nghi nhằm vào tuyến đường sắt chiến lược kết nối thủ đô Warsaw và thành phố Lublin - tuyến vận chuyển hàng viện trợ cho Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cuối tuần trước, tuyến đường sắt này ghi nhận hai điểm hư hại nghi vấn có chủ ý.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định một trong các vụ việc “có thể là âm mưu nhằm nổ tung một đoàn tàu.” Lực lượng vũ trang Ba Lan đang rà soát thêm khoảng 120km đường ray gần biên giới Ukraine.

Thiệt hại đầu tiên xảy ra tại khu vực Mika (hạt Garwolin), cách Warsaw khoảng 90km về phía Đông Nam, được lái tàu phát hiện sáng 16/11.

Trước đó, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối 15/11. Giới chức xác nhận đoạn đường ray bị hư hại do thiết bị nổ.

Thủ tướng Tusk đánh giá đây là “hành động phá hoại chưa từng có,” đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của tuyến đường sắt trong vận chuyển viện trợ cho Ukraine.

Vụ việc thứ hai gần Lublin cũng được nhận định “nhằm gây mất ổn định và phá hoại hạ tầng đường sắt.”

Tối 16/11, một đoàn tàu chạy qua khu vực Puławy (tỉnh Lublin) buộc phải dừng khẩn cấp do hư hại đường ray. Một cửa sổ toa tàu bị vỡ, may mắn tất cả 475 hành khách đều an toàn.

Tại cuộc họp báo ngày 17/11, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński khẳng định “không còn nghi ngờ” về việc một thiết bị nổ đã được kích hoạt gần Mika.

Ông Kierwiński cho biết lực lượng chức năng có “rất nhiều bằng chứng,” bao gồm dữ liệu camera giám sát, giúp nhanh chóng xác định nghi phạm.

Ông cũng đề cập việc phát hiện một kẹp kim loại gắn trên đường ray gần Puławy, cùng một đoạn dây điện dài khoảng 60m bị hư hại, song chưa xác định chắc chắn nguyên nhân khiến đoàn tàu dừng đột ngột.

Tham dự họp báo còn có Bộ trưởng Tư pháp Waldemar Żurek, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Dariusz Klimczak và Điều phối viên dịch vụ đặc biệt Tomasz Siemoniak.

Điều phối viên Siemoniak nhận định “nhiều khả năng có sự chỉ đạo từ nước ngoài.” Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Żurek cho biết nghi phạm nếu bị kết án có thể đối mặt mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân.

Thủ tướng Tusk thông báo Ủy ban An ninh Quốc gia sẽ nhóm họp sáng 18/11 với sự tham dự của các tướng lĩnh quân đội, cơ quan đặc nhiệm và đại diện tổng thống để thảo luận biện pháp ứng phó.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ quan ngại, nhấn mạnh “các mối đe dọa đối với an ninh châu Âu là có thật và gia tăng,” đồng thời khẳng định Ba Lan sẽ là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ công cụ an ninh SAFE của Liên minh châu Âu.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết liên minh đang theo dõi sát diễn biến và chờ kết luận điều tra của Ba Lan./.

