Quảng Trị: Xử lý nghiêm vụ xóa số điện thoại khẩn cấp trên cao tốc Bắc-Nam

Ngày 9/5, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II-Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, một người đi trên xe tải biển kiểm soát 73C-009.xx bị ghi nhận có hành vi phá hoại giá đỡ bảng thông tin liên hệ hỗ trợ cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc.

Cụ thể, người này dùng một cây gậy nhỏ giống dao sủi sơn để cạo xóa số điện thoại trên bảng thông tin. Đây là số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát giao thông và Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông khi xảy ra sự cố trên tuyến.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 16/1/2026, tại khu vực này cũng xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành tuyến cao tốc đã có đơn trình báo cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đề nghị, cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu đối tượng vi phạm bồi hoàn tài sản nhà nước bị hư hỏng./.

