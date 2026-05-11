Xe khách lao xuống vực sâu khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Ngày 11/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê (Gia Lai) Nguyễn Công Đệ cho biết, trên khu vực đèo An Khê xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe khách mất lái và lao xuống vực sau cú va chạm mạnh. Vụ việc làm 1 người tử vong, nhiều người bị thương. Các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Vào khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10/5, tại Km 61+100, Quốc lộ 19 (khu vực dốc gần đèo An Khê), thuộc địa phận xóm 2, Thượng Sơn, xã Bình Khê, xe ôtô tải biển kiểm soát 77H-003.62 do tài xế Nguyễn Thanh Yên (28 tuổi, trú tại An Khê, Gia Lai) điều khiển di chuyển theo hướng Gia Lai đi Quy Nhơn đã tông vào đuôi xe khách biển kiểm soát 50H-059.48 do tài xế Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, trú tại Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách (trên xe có 12 người gồm tài xế và hành khách) mất lái và lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong là chị Phạm Thị Nụ (38 tuổi, trú tại Đắk Lắk), 2 hành khách khác bị thương nặng là chị Hòa Thị Phương (35 tuổi) và chị Phạm Thị Ngọc Trâm (36 tuổi) đều bị gãy xương chân, hiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Những người còn lại trên xe bị xây xát nhẹ và được sơ cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Vụ tai nạn làm cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và hỗ trợ người bị nạn. Hiện vụ việc đang được Phòng PC01 và Phòng PC08 tiếp tục thụ lý, điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Bác sỹ chuyên khoa II Ngô Xuân Thế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh viện đang theo dõi 6 nạn nhân trong vụ lật xe trên đèo An Khê.

Ban đầu qua thăm khám, chụp phim cho thấy, các nạn nhân có những tổn thương phần mềm, chưa ghi nhận những dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng. Bệnh viện đang tích cực theo dõi, điều trị cho các nạn nhân./.

Sơn La: Xe tải mất lái lao xuống vực, lái xe tử vong tại chỗ Xe bồn chở nước javen di chuyển theo hướng Phú Thọ-Sơn La, khi đến khu vực Km418+470, Quốc lộ 37, bất ngờ bị mất lái lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi rơi xuống vực sâu khoảng 100m.