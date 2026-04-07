Vụ xe ôtô lao xuống vực ở Lâm Đồng: Hỗ trợ khẩn cấp các gia đình nạn nhân

Chiều 7/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với 4 gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau, mất mát không gì có thể bù đắp với người thân của các nạn nhân; đồng thời ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Thường trực Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể địa phương xã Phan Rí Cửa cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn và hỗ trợ động viên 4 gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại đây, đoàn đã trao 4 suất hỗ trợ (mỗi suất 5 triệu đồng) cho các gia đình nạn nhân; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể các gia đình trước sự mất mát to lớn này.

Liên quan đến vụ tai nạn, tính đến sáng 7/4, hai trong số 11 người bị thương đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy; 9 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng). Bệnh viện đang tiếp tục phân công các kíp trực chuyên khoa tích cực điều trị cho bệnh nhân.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 30, ngày 6/4, tại km 16+300, đường ĐT715 thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, làm 4 người tử vong, 11 người bị thương./.

Xe ôtô lao xuống vực ở Lâm Đồng: Thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện Lãnh đạo tỉnh đề nghị Bệnh viện đa khoa Bình Thuận huy động mọi nguồn lực, tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân, giúp họ sớm ổn định và hồi phục.