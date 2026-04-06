Vụ xe ôtô xuống vực ở Lâm Đồng: Khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân

Chiều 6/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang nỗ lực cứu chữa cho 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông lật xe khách xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nhận được tin báo vụ tai nạn xe ôtô khách, bệnh viện đã huy động cán bộ và xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân đến bệnh viện, đơn vị đã sơ cứu ban đầu và phân loại mức độ nặng nhẹ. Đến thời điểm hiện tại, trong số 11 bệnh nhân, có 2 người bị thương nặng, số còn lại bị thương nhẹ.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 3 phút, ngày 6/4, tại km 16+300 đường ĐT715 thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe ôtô khách 24 chỗ, biển kiểm soát 86H-045.61 di chuyển từ hướng thành phố Phan Thiết (cũ) đi xã Tuy Phong, đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn.

Hậu quả ban đầu xác định: 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện và 11 người bị thương. Xe ôtô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc theo quy định.

Các nạn nhân tử vong gồm: Đỗ Văn Hải (sinh 2004), Nguyễn Văn Cường (sinh 1991), Nguyễn Văn Đạt (sinh 1989) và một người tên Khoa./.

