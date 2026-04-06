Xe ôtô lao xuống vực ở Lâm Đồng: Thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện

Tối 6/4, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu cùng đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ xe ôtô lao xuống vực, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ, động viên các nạn nhân sớm ổn định tinh thần, yên tâm điều trị. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị Bệnh viện đa khoa Bình Thuận huy động mọi nguồn lực, tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân, giúp họ sớm ổn định và hồi phục.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với trường hợp tử vong và 2 triệu đồng đối với những người bị thương. UBND xã Hòa Thắng cũng trao hỗ trợ 3 triệu đồng/người đối với trường hợp tử vong và 1 triệu đồng/người đối với những người bị thương.

Báo cáo với đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận Lê Huỳnh Phúc cho biết, ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành sơ cứu ban đầu và phân loại mức độ nặng nhẹ.

Đến tối 6/4, hai nạn nhân bị thương nặng đã được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch và chuẩn bị chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). 9 nạn nhân bị thương còn lại đã được tiếp nhận điều trị và chuyển về các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến kiểm tra sơ bộ hiện trường vụ tai nạn.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 6/4, tại km 16+300, đường ĐT715 thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe ôtô khách 24 chỗ, biển kiểm soát 86H-045.61, di chuyển từ hướng thành phố Phan Thiết (cũ) đi xã Tuy Phong, đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn.

Hậu quả ban đầu xác định: 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện và 11 người bị thương. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng, tài xế là anh Trần Thanh Sơn (sinh năm 1988) bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân lại đi cấp cứu và điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Đỗ Văn Hải (sinh năm 2004), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1989) và Nguyễn Tấn Khoa./.

