Tuyên Quang: Xe lao xuống vực sâu, tài xế bị mắc kẹt trong cabin biến dạng

Ngày 12/4, lãnh đạo xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang) cho biết chiều 11/4, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải lao xuống vực sâu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, chiều 11/4, tại Km8+100, Quốc lộ 4D (đoạn qua thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe tải biển kiểm soát 19C-226.27 do anh Nguyễn Mạnh Chiến (sinh năm 1980, trú tại Phú Thọ) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Yên Bái đi Pà Vầy Sủ; trên xe có phụ xe Đào Đức Hạnh (sinh năm 1979). Khi đến khu vực đèo dốc, quanh co, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến phụ xe Đào Đức Hạnh bị thương và được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần; hiện sức khỏe đã ổn định.

Riêng tài xế Nguyễn Mạnh Chiến bị mắc kẹt trong cabin biến dạng, không thể tự thoát ra ngoài.

Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 2 giờ ngày 12/4, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công tài xế và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi các nạn nhân được đưa vào bệnh viện, lãnh đạo xã Pà Vầy Sủ đã kịp thời có mặt thăm hỏi, hỗ trợ và động viên, nắm bắt tình hình sức khỏe. Đến nay, sức khỏe của cả hai nạn nhân đã cơ bản ổn định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

