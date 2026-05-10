Ôtô "húc" xe máy trên Quốc lộ 1A khiến 1 cháu bé tử vong, 2 người bị thương

Tối 10/5, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 37 phút cùng ngày, tài xế Lê Quốc Anh (30 tuổi), trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 29E-605.58, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc, khi lưu thông qua địa bàn thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong thì bất ngờ va chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát 76B1-355.99 do ông N.A (36 tuổi), trú thôn Thế Lợi điều khiển chạy cùng chiều, chở theo hai cháu nhỏ là N.B.K (11 tuổi) và N.P.K (6 tuổi) phía sau.

Hậu quả, cháu N.P.K tử vong tại chỗ; ông N.A và cháu N.B.K bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường phân luồng điều tiết giao thông; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Ôtô lấn sang làn đường ngược chiều, va chạm xe máy làm 3 người thương vong Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận (TP Hồ Chí Minh), ôtô 5 chỗ lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một xe máy chở 3 người, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.