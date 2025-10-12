Đà Nẵng: Ôtô 7 chỗ va chạm xe đầu kéo lúc rạng sáng khiến 7 người bị thương

Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 12/10, tại km 53+300 đường 129 (đường Võ Chí Công, thuộc địa phận thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô đầu kéo BKS 77C-070.85 kéo theo rơmóc 77R-005.28 do Dương Văn Hổ (1972, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến địa điểm trên, va chạm với xe ôtô 7 chỗ BKS 92H-0935 do Đinh Đông Dương (1988, trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả khiến 7 người trên xe ôtô 7 chỗ bị đa chấn thương, kịp thời được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; 2 xe ôtô bị hư hỏng.

Bác sỹ Nguyễn Tam Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thuộc thành phố Đà Nẵng cho hay các nạn nhân đã được các y, bác sỹ bệnh viện nỗ lực điều trị và đã qua cơn nguy kịch.

Theo bác sỹ Nguyễn Tam Thăng, khi tiếp nhận các nạn nhân lúc 1 giờ cùng ngày, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt "báo động đỏ" xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Trong số 7 nạn nhân (kể cả tài xế), có bệnh nhân 1 tuổi gặp chấn thương sọ não nặng đã phẫu thuật, tiên lượng rất nặng.

Ngoài ra, 2 ca chấn thương nặng đã phẫu thuật, hiện ổn định; các trường hợp còn lại đa vết thương cũng đã được phẫu thuật và ổn định. Hiện, các nạn nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Liên quan đến vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 khám nghiệm hiện trường; đồng thời yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam test ma túy và nồng độ cồn đối với 2 tài xế Dương Văn Hổ và Đinh Đông Dương.

Hiện tại vẫn chưa có kết quả test ma túy và nồng độ cồn.

Theo cơ quan chức năng, qua xác minh ban đầu xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Đinh Đông Dương điều khiển xe ôtô 7 chỗ chạy lấn sang làn đường ngược chiều gây tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

