Mở ra không gian, động lực và kỳ vọng mới cho Thủ đô

Ngày 11/5, sau buổi làm việc khẩn trương, dân chủ, Kỳ họp thứ hai (chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về triển khai Luật Thủ đô, đầu tư hạ tầng chiến lược, cơ chế tài chính-ngân sách và các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua không chỉ nhằm giải quyết công việc trước mắt mà còn “mở đường cho phát triển, mở ra không gian mới, động lực mới và kỳ vọng mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới.”

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, mỗi nghị quyết đều thể hiện tinh thần đổi mới tư duy quản trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua là Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2038.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, trải dài qua nhiều xã, phường thuộc khu vực hai bên sông Hồng như: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn trình bày, dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị hai bên sông Hồng, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô.

Dự án gồm 5 nhóm thành phần lớn, bao gồm: Hệ thống đại lộ cảnh quan dọc hai bờ sông Hồng; các cụm công viên quy mô lớn tại bãi sông; các dự án kè, chỉnh trị lòng sông; các khu đô thị định cư, tái thiết và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên triển khai các hạng mục hạ tầng chính như: trục đại lộ hai bên sông, hệ thống kè chỉnh trị, công viên công cộng Phú Thượng, công viên bãi sông Hồng Hà, các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Theo đó, mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô tại khu vực đô thị lõi, các tuyến phố hạn chế thuộc Vành đai I như: Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Phủ Doãn, Quán Sứ… cao nhất là 400.000 đồng/m2/tháng. Đối với xe đạp, xe máy tại cùng khu vực, mức thu cao nhất là 220.000 đồng/m2/tháng.

Các khu vực ngoài Vành đai I đến Vành đai IV áp dụng mức thu giảm dần theo từng khu vực, thấp nhất là 30.000 đồng/m2/tháng đối với các tuyến đường còn lại.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Thủ đô; cơ chế hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; chính sách hỗ trợ nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chưa xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai I” do hồ sơ, tờ trình và các điều kiện liên quan chưa bảo đảm yêu cầu.

Theo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Hà Nội đang nghiên cứu rất thận trọng để hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Các giải pháp sẽ được xem xét theo lộ trình phù hợp, gắn với hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương và các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố khẩn trương triển khai các nghị quyết ngay sau kỳ họp với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; đồng thời quyết tâm không để khoảng trống pháp lý khi Luật Thủ đô có hiệu lực.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục tổ chức thêm các kỳ họp chuyên đề nếu công tác chuẩn bị bảo đảm yêu cầu nhằm kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phục vụ triển khai Luật Thủ đô và các nhiệm vụ phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới./.

