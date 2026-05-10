Cần Thơ: Bắt đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo doanh nghiệp

Ngày 10/5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mẫn (tên gọi khác là Thúy, sinh năm 1982, địa chỉ thường trú xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại khóm Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ).

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Mẫn đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính, đồng thời đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số bộ, ngành Trung ương nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nêu trên.

Đối tượng nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng của doanh nghiệp.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.

